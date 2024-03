Shakira se convierte en superheroína para hablar de empoderamiento femenino

Shakira se convirtió en cómic para resaltar el empoderamiento femenino con una birografía de TidalWave llamada "Female Force" - crédito @Shakira/WhatsApp

El nombre de Shakira tomó fuerza nuevamente en 2022, después de confirmar oficialmente que daba por terminada su relación de más de 12 años con Gerard Piqué. La barranquillera llevó su separación a otro nivel y como lo decía en su canción Music Sessions #53, comenzó a facturar nuevamente en lugar de lamentarse.

Esto llevó a que millones de mujeres en el mundo consideraran a la barranquillera como ejemplo y como voz para lo que tenían que decirles a sus exparejas tras haberlos descubierto siendo infieles. Esto llevo a que la intérprete de El Jefe fuera elegida como imagen para una serie de cómics llamados Female Force, dedicados al empoderamiento de la mujer, desarrollada por el reconocido estudio TidalWave.

De acuerdo con la información que se posee hasta el momento sobre este proyecto, el cómic book contará la historia de la cantante y los logros que ha obtenido hasta el momento en su carrera. Asimismo, el libro saldrá a la venta desde el 20 de marzo y está disponible en la tienda de Amazon, en formatos digitales e impreso.

Artistas de la talla de Beyoncé y la presentadora Oprah Winfrey ya han sido protagonistas de este tipo de publicaciones, lo que significa un nuevo logro para la cantante colombiana. Por otra parte, se desconoce cuál sería el superpoder que tendría Shakira en este cómic, por lo que desde ya sus seguidores se preguntan si a su artista le hace falta todavía algún objetivo más por alcanzar en su carrera.

“Siendo fan de su música, aproveché con entusiasmo la oportunidad de escribir su biografía para TidalWave. Su perdurable viaje para alcanzar la cima del éxito me cautiva y proporciona una narrativa rica para contar historias”, expresó el autor Michael Frizell. Y agregó: “Ella personifica la resiliencia, la fusión cultural y el talento musical duradero, lo que le valió con razón el título de ‘Fuerza femenina’”.

Los sacrificios que hizo por amor

En una reciente entrevista que concedió la cantante colombiana para el medio The Times, en la que habló sobre el desarrollo de su nuevo trabajo discográfico, también hizo referencia al sacrificio de abandonar su carrera para dedicarse al futuro futbolístico de Piqué y sus hijos: “Hubo muchos sacrificios por amor. Durante mucho tiempo, he apartado todo para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol”.

Pero esto no fue lo único que sorprendió de la cantante, pues aunque intentó mantenerse vigente estrenando algunos sencillos en esos 12 años de romance, fueron varios los expertos que aseguran que su carrera se había estancado y que ella misma se estaba apagando como estrella del pop, justamente esta es la razón por la que sus nuevas canciones hicieron tanto eco, pues sus seguidores venían esperando algo nuevo que tuviera la fuerza que la caracteriza.

Sin embargo, y a pesar de que sus Te felicito y Monotonía ocuparon los primeros lugares en los listados de reproducción a nivel mundial, fue su colaboración con el productor argentino Bizarrap la que desató el fenómeno global con el que Shakira se ubicó de nuevo en lo más alto y recuperó su puesto en la industria musical.

Finalmente, reconoció que su próxima gira será el tour de su vida, por lo que espera con ansias el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran y que “estoy muy emocionada. Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida, no pienso más que en eso y he estado contando los días para reencontrarme con el público, será inolvidable tanto para ellos como para mí”.