Prima de Sofía Vergara interpretará a ‘doña Florinda’ en serie sobre Chespirito: Florinda Mesa demandará a los productores

Paulina Dávila será Florinda Meza en 'Sin querer queriendo' - crédito Instagram

El talento colombiano sigue siendo de exportación. Mientras que en la música hay estrellas como Shakira, Karol G o Maluma, en las pantallas sucede lo mismo, con la cuota en Hollywood de artistas como John Leguizamo, Juan Pablo Raba y Sofía Vergara.

Esta última, por ejemplo, pasó de ser la actriz mejor pagada de la televisión norteamericana por su papel de Gloria en Modern Family, a protagonizar Griselda el drama biográfico que se destacó en el top 10 mundial de Netflix a comienzo de año, Griselda.

Pero la idea de la barranquillera, que además fue la productora ejecutiva de la ficción inspirada en la narcotraficante, no era alcanzar el éxito sola, sino darle una vitrina a algunos de sus compatriotas. “Sueño que después de todo este tour y la gente, si les gusta Griselda, pueda alguno de esos actores tener la suerte que tuve yo y que sea Griselda como mi Modern Family. Que le cambie la vida a alguno de esos actores que quieren entrar en Hollywood y puedan hacer lo que he logrado yo”, expresó en su momento.

Y lo consiguió. Paulina Dávila, quien personifica a Isabel, una prostituta que funge como mano derecha de Griselda Blanco, de la misma manera que es una de sus mejores amigas, ahora obtuvo un papel en otra producción internacional. Será la encargada de caracterizar a Florinda Meza en la bioserie de Chespirito, que se estrenará en Max (antes HBO Max).

Aunque aun no alcanza el renombre de su prima Sofía Vergara, sí ha tenido exposición en otros países, como en México, donde ha participado en proyectos como Luis Miguel: La serie y Un extraño enemigo. En su propia tierra se destacó recientemente en Ritmo salvaje.

Paulina Dávila y Sofía Vergara son las mejores amigas desde muy jóvenes - crédito @paulinada_/Instagram

Hace algunas horas fue confirmada como parte del elenco de Sin querer queriendo, título que buscará retratar la vida y obra del famoso humorista que le entregó al mundo obras como El chavo del ocho, El chapulín colorado, El Chómpiras y el Botija, entre otros.

El joven mexicano Pablo Cruz-Guerrero fue el elegido para interpretar a Roberto Gómez Bolaños, contando con el visto bueno del productor e hijo del creativo, Roberto Gómez Fernández. A sus 40 años, el protagonista ha brillado en telenovelas como Palabra de mujer, Querida amiga o Cuando me enamoro.

Mientras tanto, Miguel Islas se pondrá en la piel de Ramón Valdés ‘Don Ramón’, Juan Lecanda de Carlos Villagrán ‘Quico’, Andrea Noli fue ratificada en un papel desconocido (pero podría ser Angelines Fernández ‘Doña Clotilde’. De la misma manera, Juan Pablo Medina fue visto en el set, pero no se sabe si para un rol o si habría retomado su romance con la colombiana.

Aunque el proyecto cuenta con el aval de parte de la familia Gómez, Florinda Meza no habría aprobado su realización, según lo que indicó el programa Ventaneando.

De esta manera, la actriz estaría dispuesta a emprender acciones legales en contra de los productores de Max, así como ante el proceder de María del Carmen Rotter Alday, quien fue directora General de Televisa y que habría filtrado información confidencial sin autorización a los responsables de la serie. De hecho, si la demanda de Meza progresa, Gómez Fernández sería uno de los acusados.

Pablo Cruz interpreta a Roberto Gómez Bolaños en la serie biográfica 'Sin querer queriendo' - créditos Max

“Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, causaría un gran dolor si mi Robert aún viviera”, expresó en su momento la viuda de Chespirito en sus redes sociales.

No obstante, en 2023 había dicho que no frenaría el desarrollo del título. “Otro rumor: se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira”, añadió.

Con ese panorama, el papel de Paulina Dávila podría llegar a ser controversial, pues el entorno de Florinda pondrá toda su atención sobre el mismo.