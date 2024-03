Sofía Castro recordó el complejo momento que tuvo que vivir en una clínica psiquiátrica: “Sentía que no merecía nada”

Sofía Castro vivió uno de los momentos más complejos cuando regresó a su casa y tuvo que enfrentarse con la realidad - crédito sofiaalcastro/Instagram

Sofía Castro es una de las influenciadoras relevantes de Colombia, pues cuenta con más de 8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y casi 9 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Aunque tenía una carrera brillante en las redes sociales, Castro estaba viviendo un infierno en su interior, el cual, no le contó a nadie y la llevó a tener pensamientos suicidas, por lo que tuvo que internarse en una clínica psiquiátrica en 2022 para poder controlar lo que sucedía en su cabeza.

Así lo dio a conocer en una entrevista para el programa La red de Caracol Televisión, en la que explicó que su falta de amor propio por el mal manejo de sus relaciones amorosas fue el detonante de lo sucedido.

“Lo principal era mi falta de amor propio, sentía que eso era muy normal, yo sentía que me odiaba, me hablaba feo o sentía que no merecía nada, pero nunca hice nada”.

Fueron más de cuatro años los que Sofía Castro tuvo que batallar con sus pensamientos, y aunque estaba rodeada de sus amigos y colaboradores, solo en el momento en el que se sintió mal fue cuando entendió que debía pedir ayuda.

“Ya ahí dije esto no está bien, algo está muy mal, me sentía como con desespero, sudoración, me costaba respirar, me costaba salir de ahí, era como un bucle, me quedaba en una idea”.

Aunque no fue fácil tomar la decisión, con el paso de los días en el tratamiento comprendió que las cosas podían estar bien, algo que calificó como el primer acto de amor propio que tuvo en muchos años.

“Yo siento que llevaba mal mucho tiempo, pero lo que yo pensé que había sido el peor momento de mi vida fue cuando recién recibí ayuda y ya en un punto yo me sentía muy orgullosa de mí misma porque para mí ese fue el primer acto de amor hacia mí después de muchos años de no hacer nada”.

En un video que compartió en su canal de YouTube, Castro explicó que uno de los momentos más complejos fue cuando salió de la clínica, porque estaba en un ambiente controlado en el que no podía hacer las cosas que la herían.

“Es un choque fuerte con la realidad porque realmente cuando estuve allá no tenía mi celular, no había distracciones y es bonito porque solo piensas en ti”

Aunque Castro se esforzó por salir de la clínica y estar bien, el golpe más fuerte fue cuando regresó a su casa, puesto que tuvo acceso a sus redes sociales y celular, a pesar de contar con la ayuda de su mamá.

“Fueron pasando los días y yo de verdad quería salir de la clínica y empezar a ser buena conmigo y a los 10 días me dan salida y fue terrible, fue muy fuerte, porque en la clínica tú estás como en un mundo aparte, tú no tienes celular, tú no puedes volver a tus malas mañas”.

La creadora de contenido batalló por cuatro años contra sus pensamientos - crédito@saofialcastro/Instagram

En cuanto a lo que tuvo que vivir una vez salió de la clínica, la creadora de contenido explicó que: “Cuando salí, que yo creía que quería salir, me dio muy duro y ver como si yo me lo permitía podía volver a mis malas mañas en dos segundos, me costó mucho enfrentar la realidad y lo que estaba viviendo porque siento que la fácil para mí era quedarme odiándome, pero decidí tomar el camino difícil que era enfrentar todo lo que yo había evitado por tanto tiempo”.

Sofía Castro concluyó su video asegurando que seguirá en su proceso de recuperación, aunque ha aprendido a decirse palabras de amor, lo que la ha llevado a descubrir cosas maravillosas en ella.

“Me hace muy feliz poder contarte esto que viví, que sigo viviendo, contarte un final feliz, yo seguiré mi proceso, créeme que ahora cuando me digo que estoy muy linda es porque de verdad lo creo, he descubierto cosas maravillosas en mí”.