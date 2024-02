Locutor de Tropicana que insultó a su compañera se fue con toda contra Gustavo Petro: “Es un bandido y un narcotraficante”

Francisco 'Paco' Ramírez se valió del personaje que interpreta en el programa radial para insultar a su compañera de mesa y de paso al presidente de Colombia - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura / Tropicana Cali

El locutor de Tropicana en Cali Francisco ‘Paco’ Ramírez está en el ojo del huracán, no solo por los malos tratos contra una de sus compañeras de mesa en el programa Cómo amaneció Cali, sino por los insultos que lanzó contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

Durante la emisión en vivo del programa en la mañana del martes 6 de febrero de 2024, el comunicador social se valió del personaje la tía Inés para insultar al alto mandatario.

En medio de las intervenciones para insultar a una de sus compañeras y descalificar su trabajo, el locutor de Tropicana se refirió al presidente Gustavo Petro, lo tildó de bandido y narcotraficante.

La discusión se dio cuando la también locutora, Stephania Lerma, informaba que el Icetex condonará un total de 4.983 créditos estudiantiles. Su compañero la interrumpió bostezando de manera exagerada y la increpó, asegurando que no le interesaba nada relacionado con el presidente.

“Me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene y condona cosas, me parece muy bien. Pero, por otro lado, roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto a tu presidente. Pero si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Simplemente, bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”, dijo el locutor de Tropicana en Cali.

En medio de la discusión, en la que la locutora intentó sacar adelante su intervención, el locutor no solo le dijo “boba”, sino que se refirió al presidente de la República con términos bastante fuertes.

“Jode con tu presidente, muérete con él”, dijo Francisco ‘Paco’ Ramírez, y añadió: “La señorita se puso brava cuando Popeye habló de Petro, pero es la verdad, Petro es un bandido, es un narcotraficante”.

El locutor insultó al presidente Gustavo Petro, tildándolo de narcotraficante y bandido - crédito Tropicana Cali

El presidente Gustavo Petro cuestionó al locutor de Tropicana

El alto mandatario se pronunció sobre este caso, cuestionando que se disfrace de humor este tipo de insultos que son muy graves.

“La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital sino al servicio del pueblo”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X (antiguo Twitter).

El presidente Gustavo Petro rechazó las aseveraciones del locutor de Tropicana - crédito X

El alto mandatario no fue el único que cuestionó las aseveraciones del locutor Francisco ‘Paco’ Ramírez. Algunos concejales, así como un excandidato a la Alcaldía de Cali también criticaron el actuar del comunicador.

Diana Erazo, concejal de Cali, se pronunció al respecto y no solo rechazó los ataques contra el presidente sino los malos tratos contra la locutora.

“Es preocupante y alarmante que en una radio con tanto impacto no solamente se maneje un lenguaje tan irresponsable, calumniador e injurioso en contra del Presidente de la República, sino que abiertamente y sin rechazo alguno se maltrate a una mujer de una manera tan repugnante e indignante”, escribió la cabildante del Pacto Histórico.

Además, hizo una invitación para que todos los medios de comunicación de la ciudad asuman la “responsabilidad que tienen con su audiencia y se tomen el momento para pensar cómo están comunicando y las distintas violencias que ejercen contra las mujeres durante sus emisiones”.

Por otra parte, Heidy Sánchez Barreto, solicitó que este caso sea llevado a los estrados para impedir que se sigan presentando este tipo de ataques en los medios de comunicación.

“La libertad de prensa no puede confundirse con la libertad para difamar en micrófonos, que vengan las denuncias pertinentes ante semejante injuria y esperamos acciones por parte de la emisora”, expresó la concejal de Bogotá.

Así mismo, el excandidato a la Alcaldía de Cali, el padre Edilson Huérfano Ordoñez, invitó a la ciudadanía a adelantar un plantón frente a la emisora Tropicana en rechazo a los señalamientos que hizo el locutor contra el presidente de la República.