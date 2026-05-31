Colombia

Álvaro Uribe y Paloma Valencia señalaron al presidente Gustavo Petro y a Iván Cepeda de querer convertir a Colombia en un “castrochavismo”

La intervención de ambos líderes estuvo centrada en cuestionamientos al Gobierno, denuncias de presunta injerencia electoral y llamados a la defensa de la seguridad y las instituciones

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El exmandatario invitó a los antioqueños a salir a votar por su candidata - crédito @alvarouribevelez/IG

En medio de la jornada electoral del 31 de mayo, precedida por fuertes tensiones políticas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la candidata presidencial Paloma Valencia ofrecieron declaraciones a la prensa luego de que el exmandatario ejerciera su derecho al voto en Rionegro, Antioquia.

La intervención de ambos líderes estuvo centrada en cuestionamientos al Gobierno, denuncias de presunta injerencia electoral y llamados a la defensa de la seguridad y las instituciones. Uribe y Valencia delinearon un escenario de alta polarización, en el que la aspirante insistió en la necesidad de enfrentar lo que describió como riesgos para el país y reafirmó su compromiso con una campaña sin acuerdos burocráticos ni clientelismo.

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A la salida de su votación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que “Petro y Cepeda hacen todo lo posible para instalar en Colombia una sucursal chavista”, al tiempo que pidió que “el mundo, Colombia, debe sancionar esto que ha ocurrido”.

El también exgobernadora de Antioquia centró su pronunciamiento en la seguridad y en su respaldo a la candidata. “Agradezco la compañía de la doctora Paloma Valencia, por quien acabo de depositar el voto”, afirmó.

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Ilustración estilo acuarela de Álvaro Uribe con traje oscuro y corbata roja, y Paloma Valencia con cabello largo y blusa blanca, hablando en un podio.
En medio de la jornada electoral del 31 de mayo, precedida por fuertes tensiones políticas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia ofrecieron declaraciones a la prensa luego de que el exmandatario ejerciera su derecho al voto en Rionegro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el mismo contacto con medios, dijo que “los colombianos reclaman firmeza para construir seguridad, derrotar a los violentos”, y sostuvo que Valencia “ha estado en la defensa de la Constitución, de las instituciones”.

Uribe también acusó al presidente Gustavo Petro de intervención en política. “Petro ha violado todas las normas constitucionales y legales para hacer campaña por Cepeda”, declaró.

En otra parte de su intervención, el expresidente añadió señalamientos sobre presiones en regiones del país. “A eso se ha sumado la exigencia de los grupos violentos en muchas partes de Colombia para que se vote por Iván Cepeda”, dijo.

Tras la declaración de Uribe, Paloma Valencia agradeció el acompañamiento del exmandatario y calificó su campaña como una confrontación política con el Gobierno. “El mayor honor de mi vida ha sido ser candidata de este partido y estar acompañada del presidente Uribe”, afirmó.

Valencia también calificó su respaldo electoral como un apoyo sin acuerdos de reparto de cargos. “Estoy con todos los sectores políticos que sin acuerdos burocráticos, que sin plata, que sin contratos, decidieron acompañarme”, sostuvo.

En su llamado final a los votantes, la candidata describió un escenario de riesgo para el país. “Hoy Colombia está al borde de un abismo, el castrochavismo, la política del circo, la política del espectáculo, que desconoce las normas, que desconoce la Constitución, que viola los principios”, dijo.

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, observa un centro de votación durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bogotá, Colombia, el 31 de mayo de 2026 - crédito Luisa González/Reuters
El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, observa un centro de votación durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bogotá, Colombia, el 31 de mayo de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

La también senadora cerró con una invitación directa a quienes iban a votar. “Yo invito a los colombianos a no desertar, a no cambiar su voto por manipulaciones”, afirmó, y remató: “Colombia no cae y vamos a ganar estas elecciones”.

Valencia pidió protección para víctimas de violencia tras casos que involucran a Santiago Botero y Alejandro Bermeo

El respaldo de Paloma Valencia a las víctimas de violencia contra la mujer se volvió un eje central en la campaña presidencial tras la difusión de nuevos detalles sobre las denuncias que involucran a figuras públicas. La candidata utilizó un video para expresar su solidaridad con Yamile Trigueros y Manuela Echeverri Hoyos, dos mujeres cuyos testimonios han cobrado notoriedad nacional en los últimos días.

En ese contexto, Valencia enfatizó: “Hoy quiero alzar mi voz por las mujeres, toda la solidaridad con Yamile, toda la solidaridad con Manuela. No puede ser que en Colombia las mujeres sigan siendo víctimas de amenazas, víctimas de violencia, víctimas de violencia sexual y física y verbal contra ellas”, afirmó, marcando distancia frente a los hechos que impactaron el debate público.

Valencia afirmó que las mujeres deben ocupar un lugar de igualdad en la sociedad y rechazó que continúen siendo víctimas de humillaciones, amenazas o agresiones - crédito prensa Paloma Valencia

Los casos recientes llevaron a que el pronunciamiento de Valencia cobrara mayor relevancia. Por un lado, la denuncia por presunto abuso sexual contra el congresista electo Alejandro Bermeo fue ampliamente difundida. Por otro, Manuela Echeverri formuló acusaciones de presunta violencia intrafamiliar contra el candidato presidencial Santiago Botero. Ambos episodios colocaron la protección de los derechos de las mujeres en el centro de la discusión electoral.

En este escenario, la candidata insistió en que su proyecto político está enfocado en acciones y políticas orientadas a garantizar la integridad, la seguridad y la protección de las mujeres. El mensaje aparece como respuesta a una preocupación social creciente por la seguridad y el trato igualitario.

La controversia surgió en medio de una campaña electoral marcada por casos de violencia de género que involucran a políticos de alto perfil. Diversos sectores sociales exigieron a los candidatos claridad sobre sus posturas y compromisos ante este tipo de denuncias, mientras los testimonios de las víctimas impulsaron un debate nacional sobre el alcance de la protección legal y el rol de la sociedad frente a la discriminación.

En uno de sus llamados más enfáticos, Valencia sostuvo: “Queremos hacer un llamado a la sociedad colombiana a entender que las mujeres tenemos un lugar y ese lugar es al lado de los hombres, nunca debajo, nunca atrás, nunca dejadas de lado”. De este modo, la candidata buscó posicionar el reconocimiento de la igualdad de género como un principio innegociable en su plataforma.

La situación se agrava por la reiteración de episodios de amenazas y violencia física, sexual y verbal, según los testimonios de las afectadas y el eco mediático de sus denuncias. La discusión sobre la protección a las mujeres se volvió ineludible en el cierre de la campaña, desplazando otras prioridades en la agenda política.

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