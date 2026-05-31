Un parte de tranquilidad dio el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea tras las primeras horas de las presidenciales en Colombia

Más de 150 observadores del continente europeo están presentes para la jornada electoral en Colombia - crédito Misión UE

Sobre el mediodía del domingo 31 de mayo de 2026, la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) en Colombia dio un primer reporte sobre el transcurso de las primeras cuatro horas de las elecciones presidenciales

Esteban González, jefe de la Misión de Observación Electoral del organismo internacional, declaró ante la prensa nacional que, hasta el momento, no han notificado alguna anormalidad durante su inspección en las mesas de votación.

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“En las mesas que nosotros observamos, se han constituido todas en el momento en el que tenían que hacerlo y había presencia suficiente de jurados como para poderlas constituir. Nuestros observadores no nos han reportado ningún incidente”, indicó el funcionario de la entidad europea.

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