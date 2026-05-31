Colombia

Un parte de tranquilidad dio el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea tras las primeras horas de las presidenciales en Colombia

El organismo internacional envió a más de 150 observadores, siendo una de las más numerosas para los comicios en el país sudamericano

Guardar
Google icon
Más de 150 observadores del continente europeo están presentes para la jornada electoral en Colombia - crédito Misión UE
Más de 150 observadores del continente europeo están presentes para la jornada electoral en Colombia - crédito Misión UE

Sobre el mediodía del domingo 31 de mayo de 2026, la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) en Colombia dio un primer reporte sobre el transcurso de las primeras cuatro horas de las elecciones presidenciales

Esteban González, jefe de la Misión de Observación Electoral del organismo internacional, declaró ante la prensa nacional que, hasta el momento, no han notificado alguna anormalidad durante su inspección en las mesas de votación.

PUBLICIDAD

“En las mesas que nosotros observamos, se han constituido todas en el momento en el que tenían que hacerlo y había presencia suficiente de jurados como para poderlas constituir. Nuestros observadores no nos han reportado ningún incidente”, indicó el funcionario de la entidad europea.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Elecciones Presidenciales Colombia 2026Unión EuropeaElecciones Colombia 2026Reporte Elecciones ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: así avanza la jornada electoral, entérese de las noticias más relevantes este 31 de mayo

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2026-2030

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: así avanza la jornada electoral, entérese de las noticias más relevantes este 31 de mayo

Álvaro Uribe y Paloma Valencia señalaron al presidente Gustavo Petro y a Iván Cepeda de querer convertir a Colombia en un “castrochavismo”

La intervención de ambos líderes estuvo centrada en cuestionamientos al Gobierno, denuncias de presunta injerencia electoral y llamados a la defensa de la seguridad y las instituciones

Álvaro Uribe y Paloma Valencia señalaron al presidente Gustavo Petro y a Iván Cepeda de querer convertir a Colombia en un “castrochavismo”

EN VIVO: así avanzan las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Medellín y Antioquia

La asistencia de los sufragantes a los puestos de votación de desarrolla sin contratiempos en el Valle de Aburrá. El expresidente Uribe votó a favor de Paloma Valencia

EN VIVO: así avanzan las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Medellín y Antioquia

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 31 de mayo: estos son los cierres viales en la capital, según la Secretaría de Movilidad

El cierre temporal de vías y los desvíos se adoptarán para garantizar el acceso y la seguridad vial en los puntos de mayor concurrencia, según comunicó la entidad, que desplegará personal operativo y controlará los accesos

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 31 de mayo: estos son los cierres viales en la capital, según la Secretaría de Movilidad

Iván Duque se despachó contra Gustavo Petro y políticos que revelaron su voto por Iván Cepeda: “Han pretendido violar la ley”

El expresidente de la República aseguró que intentan hacer proselitismo político en medio de la jornada electoral pese la norma colombiana que vela por la privacidad del voto durante los comicios

Iván Duque se despachó contra Gustavo Petro y políticos que revelaron su voto por Iván Cepeda: “Han pretendido violar la ley”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Estados Alterados, Funk Tribu, Karen Lizarazo, Jungle y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Gustavo Petro compartió una canción electrónica en sus redes sociales: “Entramos a nuevos géneros del techno”

Deportes

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla

Cristhian Mosquera hizo que “la teoría” del colombiano volviera a ser tendencia tras su fatídica final en Champions

Johan Mojica habló de la emoción de volver a vivir un Mundial con la selección Colombia: “Parecemos niños pequeños”