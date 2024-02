Miguel Polo Polo encendió las redes al llamar “valiente” al locutor de Tropicana que insultó a Gustavo Petro

Miguel Polo Polo defendió al locutor de Tropicana que señaló al presidente Gustavo Petro de “narcotraficante” - crédito Jesús Aviles/Infobae

Después de que se hiciera público que el locutor Francisco Paco Ramírez, de la emisora Tropicana en Cali, durante la transmisión del programa Cómo amaneció Cali el 6 de febrero, lanzó insultos hacia el presidente Gustavo Petro como “narcotraficante” y “bandido”, hubo una reacción de indignación en varios sectores, incluido el jefe de Estado. Sin embargo, lo que destacó fue la declaración de Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, que describió al comentarista como un “hombre valiente”.

El incidente comenzó cuando, en medio del programa radial, Ramírez lanzó insultos hacia su colega Stephania Lerma, así como al presidente Gustavo Petro, acto que provocó una oleada de indignación, incluida la del propio presidente Petro, que condenó enérgicamente los ataques en su contra.

“La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital sino al servicio del pueblo”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Esto dijo el presidente en su cuenta de X - crédito X

Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue la reacción de Miguel Polo Polo, que, lejos de condenar las palabras del locutor, las calificó como actos de valentía. En un mensaje en redes sociales, el congresista expresó su apoyo al locutor, destacó que este había expresado lo que muchos colombianos piensan y sienten.

“Hombre valiente que dijo todo lo que Colombia piensa y siente. Nuestro apoyo para ti 👏🏾👍🏾👊🏾”, publicó el representante

El apoyo de Miguel Polo Polo a Francisco "Paco" Ramírez desencadenó debate sobre la libertad de expresión y los límites de la crítica política - crédito @MiguelPoloP/X

Esta postura del representante generó un intenso debate en las redes sociales y en la opinión pública en general. Mientras algunos usuarios han respaldado la posición de Polo Polo, argumentando que el locutor simplemente expresó su opinión y que el congresista tiene derecho a respaldarla, otros han criticado duramente esta actitud, señalando que apoyar las palabras del locutor equivale a respaldar el discurso de odio y misoginia.

Estos fueron algunos de los mensajes que recibió el congresista en su publicación de X: “Hombre Valiente = Persona que comete un delito como calumnia y que además, es machista y misógino”; “Este personaje está PERFECTO para los estándares que usted y su grupito minúsculo y minoritario conforman. Nadie tiene que endilgarselos, ustedes mismos los atraen”; “Polo Polo aplaude la misoginia y la calumnia. Un congresista inútil”.

Locutor desata polémica al insultar al presidente durante programa radial

El ambiente en la emisora Tropicana en Cali se tornó tenso durante la transmisión del programa matutino cuando el locutor Paco Ramírez lanzó insultos hacia el presidente Gustavo Petro, lo que generó controversia que causó revuelo en diversos sectores de la sociedad.

La discusión se desencadenó mientras la también locutora Stephania Lerma informaba sobre la condonación de un total de 4.983 créditos estudiantiles por parte del Icetex. En medio de su intervención, Ramírez interrumpió a su compañera con bostezos exagerados y expresó su desinterés por cualquier tema relacionado con el Gobierno nacional.

“Me interesa muy poco Petro, lo detesto. Si él viene y condona cosas, me parece muy bien. Pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto a tu presidente. Pero si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Simplemente, bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”, afirmó el polémico locutor.

El locutor insultó al presidente Gustavo Petro, tildándolo de narcotraficante y bandido - crédito Tropicana Cali

La tensión escaló cuando Ramírez insultó directamente al presidente Petro, calificándolo de “bandido” y “narcotraficante”, desatando así una confrontación con su colega Lerma. “Jode con tu presidente, muérete con él”, espetó Ramírez, mientras continuaba con sus descalificaciones hacia el mandatario.

Estas declaraciones provocaron indignación no solo entre sus compañeros de trabajo en la emisora, sino también en la audiencia y en la opinión pública en general.