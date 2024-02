Gustavo Petro, después de 24 horas, se refirió a la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera: “Es lamentable”

El presidente de la República envió mensaje de condolencia casi 24 horas después del accidente aéreo - crédito Colprensa

En la tarde del miércoles 7 de febrero, el presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique, quien falleció en un accidente aéreo.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado publicó el siguiente mensaje: “La pérdida de Piñera expresidente de Chile es lamentable. Muere salvando su familia y amigos, expreso mi condolencia a sus familiares”.

De inmediato las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, “Que forzadas estas palabras... No tiene ni sentido sus expresiones tardías. Sólo fruto de la presión mediática. Hipócrita”; “Si hubiera sido un narcotraficante no se hubiera demorado ni 5 minutos en trinar”; “Petro es mezquino hasta con una condolencia”; “Ahora póngalo en 4 idiomas. Aproveche que es corto y sin contenido. Su condolencia es tan panda y superficial como su gestión”: fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

La ola de reporches llegaron ante la tardanza de Gustavo Petro, pues el mandatario era uno de los pocos que no se habían pronunciado respecto a la muerte de Sebastián Piñera y era se consideraban como un ataque a las relaciones diplomáticas.

“La pérdida de Piñera expresidente de Chile es lamentable": dijo el jefe de Estado en sus redes sociales - crédito @petrogustavo/X (Twitter)

En cuánto a la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, expresó minutos antes del mensaje de Petro sus condolencias a la familia del exmandatario chileno.

En un escueto mensaje, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, expresó su sentido pésame sin mayor trascendencia, lo que despertó casi de inmediato el malestar de los internautas. “Lamento el fallecimiento del expresidente de Chile Sebastián Piñera. Expreso mi más sinceras condolencias a su familia y amistades”, escribió.

Después de casi 24 horas los líderes colombianos enviaron sus respectivos mensajes luego de que en la tarde del martes 6 de febrero se confirmara que un helicóptero en la que se transportaban cuatro personas, pilotada por el expresidente de Chile, se precipitó sobre el lago Ranco, ubicada en el centro del país, chocó provocó la muerte inmediata de Piñerasa por el impacto.

Ante la noticia, las primera entidades en pronunciarse fue la Cancillería colombiana, que compartieron un mensaje en el que lamentaron la muerte del expresidente chileno por medio de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter):

“En nombre de la República de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más sentido pesar por el trágico fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique”.

Muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE EFE

Además, la Cancillería recordó la buena relación que tuvo Sebastián Piñera con los mandatarios colombianos Juan Manuel Santos e Iván Duque durante los dos periodos en los que se desempeñó como jefe de Estado.

“Sea esta la ocasión para destacar la relación cercana que tuvo con Colombia durante sus dos mandatos (2010–2014 y 2018–2022), así como los aportes que desde su administración se concretaron para el logro de la paz en Colombia”.

Una de las figuras políticas que envió mensajes después del trágico accidente fue el expresidente de Colombia Iván Duque, quien compartió un sentido mensaje en la que lamentó el deceso del que calificó como un “gran amigo”:

“Siento el dolor más grande por la muerte de mi gran amigo y compañero Sebastián Piñera. Un líder único, un ser humano íntegro y un amigo como pocos que siempre apoyo a Colombia. Mi solidaridad con toda su familia. Querido Sebastián siempre estarás en nuestra memoria y defenderemos tu legado”.

Muerte de Sebastián Piñera

El expresidente chileno disfrutaba de sus vacaciones en la región de Los Ríos, en el centro de Chile, donde tenía una casa de veraneo. Uno de los gustos de Sebastián Piñera era conducir su helicóptero personal, por eso él era el piloto cuando el helicóptero se precipitó.

La noticia fue confirmada por la oficina del expresidente de 74 años a través de un comunicado en el que explicaron lo sucedido: “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos”.