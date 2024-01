Tomás Ángel seguirá los pasos de su padre y jugaría en reconocido equipo internacional

Con la camiseta de Atlético Nacional, Tomás Ángel anotó ocho goles - crédito Colprensa

Tras no renovar su contrato con Atlético Nacional, Tomás Ángel estaría muy cerca de dar un nuevo paso en su carrera hacia el fútbol internacional. La incertidumbre sobre su futuro parece disiparse después de considerar varias ofertas, apuntando hacia una transición fuera del territorio colombiano, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria.

Durante las últimas semanas, el rumor de que Ángel podría continuar jugando en la Liga BetPlay Dimayor estuvo circulando, pero fuentes cercanas al jugador indican que su mirada está puesta más allá de las fronteras nacionales.

Siempre se habló que una de las opciones del hijo de Juan Pablo Ángel era la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, que tiene un buen número de jugadores colombianos. Cabe recordar que el padre de Tomás jugó los últimos años de su carrera en el balompié norteamericano.

De acuerdo con la información vía X (antes Twitter) del periodista de Win Sports Felipe Sierra, Tomás Ángel recalaría en uno de los clubes más prestigiosos de la MLS.

“EXCL. Tomás Ángel (20) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de #LAFC. Los diálogos están muy avanzados para que el delantero colombiano llegue a la MLS. Llegaría como agente libre luego de finalizar su vínculo en #AtléticoNacional”.

El delantero, de 21 años, jugó en 2023 en Atlético Nacional - crédito @PSierraR/X

¿Por qué salió Tomás Ángel de Atlético Nacional?

El atacante antioqueño, próximo a cumplir 21 años, debutó con la casaca del Rey de Copas en 2021. Sus números con el cuadro Verdolaga fueron de 56 partidos por todas las competiciones, con saldo de ocho anotaciones y dos asistencias.

Los inconvenientes con las directivas comenzaron en 2023, ya que según versiones no confirmadas, Tomás Ángel no quiso renovar su contrato con Atlético Nacional, que terminó en diciembre del año pasado, puesto que debía ser representado por la firma Elite Player, propiedad de Carolina Ardila.

Así mismo, se dijo que Ángel pidió una alta suma de dinero para renovar, lo que frenó las negociaciones por ampliar su vínculo contractual con la institución paisa.

El punto más álgido de la relación entre ambas partes fue cuando el director deportivo de Atlético Nacional, Esteban Restrepo, se refirió al caso puntual del fútbol que fue perdiendo protagonismo en el equipo, lo que generó la reacción de su madre y hermano desde sus redes sociales.

“De lo de Tomás he visto que se genera una polémica de un posible veto y ciertas cosas se han venido hablando, pero nada que ver. El profe (Amaral) tiene su plantilla de 30 jugadores y a cualquiera de esos jugadores podrá utilizar sin ningún problema. Y es él y solamente él quien decide quiénes juegan y quiénes no juegan”

El modelo y cantante Gerónimo Ángel, hermano mayor del jugador, se refirió a este caso puntual a través de sus redes sociales, pues tildó de mentirosos a los directivos por supuestamente haber marginado al jugador: “No se cansan de decir mentiras”.

No obstante, no solo fue Gerónimo el que se pronunció sobre esta situación, ya que su madre, María Paula Rodríguez, que en Instagram aparece registrada con el usuario “dare_2b_you”, comentó: “¡Se les salió de las manos, no saben decir”.

El modelo y cantante tildó de mentirosos a los directivos del Rey de Copas. Foto: @nattycasta/Twitter

De darse su llegada a la escuadra angelina, Tomás Ángel compartiría camerino con los colombianos Jesús David Murillo y Eddie Segura.