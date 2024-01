Así fue la charla de Millonarios con David Ospina: Álvaro Montero sabía de la conversación

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, explicó lo que ocurrió en la conversación con David Ospina, que iba a reemplazar a Álvaro Montero - crédito Millonarios FC / Al Nassr / Getty Images

Millonarios definió el futuro de Álvaro Montero y es que se quedará para el primer semestre de 2024, debido a que la negociación con Estudiantes no podía avanzar debido a que era complicado encontrar un reemplazo en el corto tiempo para la plantilla del técnico Alberto Gamero.

Durante la tarde del miércoles 24 de enero, los aficionados azules quedaron sorprendidos al saber que los embajadores contactaron a David Ospina para que firmara contrato, se desvinculara del Al Nassr de Arabia Saudita y arribara al conjunto bogotano en los próximos días.

Enrique Camacho con Alberto Gamero levantando el título de la Superliga 2024 - crédito @MillosFCoficial/X

Aunque algunos consideraron que dicha información solo era un rumor, el presidente de la institución, Enrique Camacho, reveló los detalles de cómo fue ese acercamiento con el portero de la selección Colombia, su respuesta y que Montero tenía conocimiento de esa charla, que fue determinante en la negociación con Estudiantes.

Millonarios avanzó con Ospina

Nadie esperaba que Millonarios se pusiera en contacto con David Ospina, uno de los guardametas más reconocidos en Sudamérica, para que reemplazara a Álvaro Montero, que antes del miércoles 24 de enero tenía la esperanza de llegar a Estudiantes de La Plata.

En charla con Blog Deportivo, el presidente Enrique Camacho confirmó que el club conversó directamente con el portero de Al Nassr, le presentaron la situación y obtuvieron una respuesta en el poco tiempo, que fue comunicada al guajiro en la previa al partido de Superliga contra Junior.

“Tuvimos varias conversaciones con David Ospina, que era la única alternativa, pero tiene comprometido seis meses más en Arabia, así que continuaremos con Álvaro Montero”, dijo el directivo y agregó que le explicaron el caso al guajiro, que al parecer comprendió todo y se quedará en Millonarios.

David Ospina ya conoce a algunos jugadores de Millonarios, uno de ellos es Daniel Cataño, con el que compartió en la selección Colombia - crédito FCF

“Estos muchachos jóvenes no ven las implicaciones de una transferencia de esta naturaleza, eso lo conversé ayer (24 de enero) y me dijo que lo tenía perfectamente claro, que lo entendía, y creo que queda un buen ambiente con él porque hicimos el mejor esfuerzo, pero no se hicieron por esas circunstancias y la relación entre nosotros quedó en lo más alto”, afirmó Camacho.

El presidente de Millonarios finalizó diciendo que “conversamos bastante, hicimos muchos contactos, avanzamos en ese proceso, nos hubiera encantado tener a Ospina, pero las circunstancias no se dieron por su vinculación con Al Nassr y eso lo entendió Montero”.

Se cae el negocio con Estudiantes

Después de cuatro días de negociaciones, acercamientos, ofertas y contraofertas, las declaraciones de Enrique Camacho dejaron claro que no era posible seguir las conversaciones con Estudiantes de La Plata, que deberá descartar por completo a Álvaro Montero para el primer semestre de 2024.

Las razones para eso se debieron a dos factores, empezando porque los azules no encontraron un reemplazo para el guajiro y esa fue una de las condiciones en las charlas para dejar partir al guardameta de 28 años, ya que la única opción era David Ospina.

Álvaro Montero fue figura en el título de la Superliga de Millonarios FC ante Junior - crédito Win Sports

Lo segundo proviene del medio argentino El Día, señalado por Futbolred, de que la institución azul le habría ofrecido un aumento salarial a Montero para que se quede con los bogotanos, pero el presidente Camacho ni nadie en la institución ha confirmado ese tema.

Cabe recordar que el portero de Millonarios tiene contrato hasta diciembre de 2026, lo renovó en el segundo semestre de 2023 y sus buenas actuaciones le permitieron llegar a la selección Colombia, en la que disputó un partido de las eliminatorias contra Ecuador y seguramente llegará para los amistosos de marzo, frente a España y Rumania, y la Copa América en Estados Unidos entre junio y julio.