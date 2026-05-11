Estas son las localidades de Bogotá con más cámaras fuera de servicio: afecta la videovigilancia y la respuesta ante delitos y emergencias

En varias localidades, una gran parte del sistema de videovigilancia ha dejado de respaldar la reacción ante el crimen, justo cuando los habitantes más lo necesitan - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La concejala Diana Diago denunció que cerca del 25% de las cámaras de seguridad instaladas por la Secretaría Distrital de Seguridad en Bogotá se encuentran fuera de servicio, una situación que pone en alerta roja a varias localidades de la ciudad.

De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición, 1.367 de las 5.824 cámaras oficiales no están funcionando, lo que equivale al 23,47% del total, en un contexto donde la ciudad enfrenta diariamente robos, hurtos, homicidios y extorsiones.

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Localidades con más cámaras fuera de servicio

El ranking elaborado a partir de la información oficial y divulgado por Diago muestra que las localidades con el mayor número de cámaras fuera de servicio son Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá y Santa Fe. En Kennedy, el número asciende a 154 cámaras no operativas; Ciudad Bolívar registra 151; Bosa y Engativá, 105 cada una; y Santa Fe, 100. Esto significa que zonas densamente pobladas y con altos índices de criminalidad están perdiendo una herramienta esencial para la vigilancia y la reacción ante incidentes de seguridad.

El análisis porcentual muestra que en Los Mártires, Santa Fe, Kennedy y Ciudad Bolívar la problemática es aún más grave. Los Mártires tiene 85 de 237 cámaras fuera de servicio, lo que representa un 35,87%; Santa Fe, 100 de 304 (32,89%); Kennedy, 154 de 501 (30,74%); y Ciudad Bolívar, 151 de 492 (30,69%). En Chapinero, el índice es del 28,19%, con 73 de 259 cámaras sin funcionar.

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Bogotá enfrenta inseguridad creciente mientras 1.367 cámaras de videovigilancia oficial permanecen desconectadas, de un total de 5.824 instaladas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detalle por localidad: números y porcentajes

El informe detalla la distribución de cámaras en funcionamiento y fuera de servicio con corte al 15 de marzo de 2026. Algunas de las cifras más relevantes son:

Antonio Nariño: 160 cámaras en total, 30 fuera de servicio (18,75%)

Barrios Unidos: 158 en total, 31 fuera de servicio (19,62%)

Bosa: 472 en total, 105 fuera de servicio (22,24%)

Candelaria: 98 en total, 17 fuera de servicio (17,34%)

Chapinero: 259 en total, 73 fuera de servicio (28,19%)

Ciudad Bolívar: 492 en total, 151 fuera de servicio (30,69%)

Engativá: 441 en total, 105 fuera de servicio (23,80%)

Fontibón: 243 en total, 48 fuera de servicio (19,75%)

Kennedy: 501 en total, 154 fuera de servicio (30,74%)

Los Mártires: 237 en total, 85 fuera de servicio (35,87%)

Puente Aranda: 336 en total, 71 fuera de servicio (21,13%)

Rafael Uribe Uribe: 315 en total, 52 fuera de servicio (16,51%)

San Cristóbal: 351 en total, 66 fuera de servicio (18,80%)

Santa Fe: 304 en total, 100 fuera de servicio (32,89%)

Suba: 495 en total, 86 fuera de servicio (17,37%)

Teusaquillo: 289 en total, 59 fuera de servicio (20,41%)

Tunjuelito: 160 en total, 28 fuera de servicio (17,5%)

Usaquén: 242 en total, 46 fuera de servicio (19%)

Usme: 271 en total, 60 fuera de servicio (22,14%)

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Cerca del 25% de las cámaras de seguridad instaladas en Bogotá permanecen fuera de servicio, afectando la vigilancia urbana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De las 5.824 cámaras en la ciudad, 1.367 están fuera de servicio y 4.457 en funcionamiento. La situación es especialmente crítica en las localidades con mayor densidad poblacional y mayores índices delictivos.

Reacciones y exigencias institucionales

Diana Diago señaló que “es inaceptable que en una ciudad con los niveles de inseguridad que enfrentamos, más de 1.300 cámaras de vigilancia no estén operando. Galán y su secretario de seguridad siguen siendo permisivos con el crimen. No priorizan la infraestructura para la seguridad, punto clave para combatir la delincuencia y los que terminan pagando los platos rotos son los ciudadanos”.

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La concejala exigió al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Seguridad acelerar los procesos de mantenimiento, solucionar los problemas de conectividad y garantizar el funcionamiento pleno del sistema de videovigilancia. Según Diago, esto es esencial para prevenir delitos y fortalecer la reacción institucional en las localidades.

Estrategias distritales y red de vigilancia ciudadana

Frente al déficit, la Secretaría Distrital de Seguridad impulsó la integración de cámaras privadas y comunitarias al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), con el objetivo de ampliar la capacidad de monitoreo y vigilancia en el espacio público. Actualmente, el sistema cuenta con cerca de 13.000 cámaras de entidades públicas y privadas, que son monitoreadas desde el C4 y diez centros de control en estaciones de Policía.

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El sistema de monitoreo C4 integra cerca de 13.000 cámaras públicas y privadas para fortalecer la seguridad en el espacio público capitalino - crédito Secretaría de Seguridad

El distrito invitó a ciudadanos, conjuntos residenciales, comercios, universidades y centros comerciales a conectar sus cámaras al C4, siempre que sean a color, tengan mínimo dos megapíxeles de resolución y estén orientadas hacia el espacio público. El registro puede realizarse en el enlace oficial: https://argos.scj.gov.co/sic/login_ciudadano.xhtml. Tras la inscripción, se realiza el proceso técnico para integrarlas al sistema.

El alcalde Galán afirmó que “una de las apuestas que tenemos para fortalecer las capacidades es conectar las cámaras de privados, de ciudadanos que miran al espacio público al C4. Si alguien quiere que la cámara de su casa, conjunto residencial, de su tienda o de su barrio se conecte a este centro de control, puede inscribirse en el link. Solo necesita que sean a color y tengan mínimo 2 megapíxeles”.

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