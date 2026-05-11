Colombia

Andrés Pastrana agradeció a Westcol por destacar logros de ‘Familias en Acción’, programa creado en su gobierno: “Es el camino más noble para...”

Los comentarios del joven creador de contenido en la entrevista que le hizo al expresidente Álvaro Uribe hicieron que el también ex jefe de Estado, de corte conservador, recordara el origen, los propósitos y la vigencia de la que sería una de las políticas sociales más influyentes de las últimas décadas

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El 'streamer' afirmó que el dinero recibido por parte del programa Familias en Acción permitió cubrir alimentación básica y compra de zapatos durante su niñez - crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

La reciente transmisión en vivo entre el streamer antioqueño Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol y el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez no solo captó la atención de cientos de miles de espectadores, como se vio en las diferentes plataformas, sino que también provocó una llamativa reacción en el espectro político: la del exmandatario Andrés Pastrana Arango, como se conoció el lunes 11 de mayo.

El ex jefe de Estado, que gobernó entre 1998 y 2002, no ocultó su satisfacción ante la mención de Villa, que en el diálogo con Uribe Vélez confesó que fue beneficiario de un programa creado en su administración: Familias en Acción. Esto llevó a uno de los caciques del conservatismo a recordar el origen y la evolución de una de las principales políticas de transferencias monetarias en el territorio nacional.

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Agradezco a @WestCOL por visibilizar el impacto de Familias en Acción, nacido en mi gobierno para proteger el futuro del país. Que haya pasado de 220.000 a más de 2,8 millones de hogares demuestra que apostar por mujeres cabeza de hogar y por los más vulnerables es el camino más noble para hacer grande a Colombia”, expresó el expresidente en su perfil de X, en el que reconoció a Westcol por su testimonio.

Andrés Pastrana y su reacción a lo dicho por Westcol
Con este mensaje en X, el expresidente Andrés Pastrana hizo público su agradecimiento a Westcol por valorar el programa 'Familias en Acción' - crédito @AndresPastrana_/X

Así contó Westcol que fue beneficiario de Familias en Acción

Y es que durante la emisión, el joven creador de contenido, que venía de entrevistar al primer mandatario, Gustavo Petro, compartió con Uribe su experiencia personal al crecer en Itagüí, en Antioquia, y cómo el acceso a Familias en Acción representó un alivio fundamental para su familia. Lo anterior, ante la mención de su entrevistado sobre uno de los programas que más resultado le dio de su gestión (2002-2010).

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“Yo quise mucho un programa que se llamó Familias en Acción”, dijo Uribe, al exponer algunos de sus logros de su mandato y recordar su papel en la expansión del programa al llegar a la presidencia. “Yo soy de Familias en Acción”, respondió Villa, lo que abrió la puerta a una de las anécdotas que marcaron la conversación, que se extendió por más de tres horas y que tuvo como epicentro la hacienda del expresidente, El Ubérrrimo.

Según relató el streamer, su madre hizo el proceso de inscripción en una Casa de Justicia y los recursos que recibía marcaron su infancia. “Cuando a mí me llegaba la plata de Familias en Acción, mi corazón estaba lleno completamente. Yo tenía mucho amor en mí. Te lo digo en serio, güey”, relató Westcol, ante la mirada atenta del expresidente, que también sacó pecho por el impacto que tuvo esta iniciativa en la población.

Andrés Pastrana -Westcol - Álvaro Uribe
El expresidente Andrés Pastrana reaccionó a la revelación de Westcol, que fue uno de los beneficiarios del programa 'Familias en Acción', creado en su gobierno y continuado por el exmandatario Álvaro Uribe - crédito EFE - @WestXCOL/X

Así, la conversación derivó en el reconocimiento del impacto real del programa. “El programa de Familias en Acción, de verdad, le ayudó mucho a mi familia, me ayudó mucho a mí y... no sé, siento que esas cosas, aunque de pronto mucha gente no la conozca, yo no sé, a mí en lo personal, yo siento que hay que hacer muchas más cosas de esas”, contó Villa, que logró sentar a dos de los políticos más importantes del país.

Uribe, por su parte, rememoró cifras clave del crecimiento de la iniciativa. “El presidente Pastrana lo creó. Cuando yo llegué ese año, 2001–2002, había 220.000 familias y terminamos el 2002 con 320.000 Y en el gobierno llegamos a tener 2.800.000. Si este país hubiera llegado a 4.000.000 de Familias en Acción y se hubiera conectado eso con la universidad y con el emprendimiento, estaríamos mejor”, agregó el expresidente.

En esta charla, el entrevistado quiso destacar que el acceso al programa no estaba condicionado a apoyos a su figura ni su administración. “En el gobierno mío eso se daba sin consideración política”, señaló el exmandatario antioqueño. Fue entonces cuando Villa respondió con un relato que conmovió en las redes sociales y detallaría sus orígenes humildes, antes de convertirse en uno de los reyes del ‘streaming’.

Familias en Acción
Los programas de Ingreso Solidario y Familias en Acción fueron unificados y reemplazados por el nuevo programa Renta Ciudadana, impulsado por la administración de Gustavo Petro - crédito Prosperidad Social

“Quizás yo no hubiera estado acá en el momento que estoy en este momento. Porque gracias a Familias en Acción fue que yo me pude comprar mis zapatos para ir a trabajar. Son cosas que uno siente que después dice: ‘Uy, eso me ayudó mucho, eso nos ayudó a comer, eso nos ayudó a que mi mamá también de pronto le bajara un poquito el trabajo que mantenía todo el día trabajando’. Son pequeñas cositas que hacen el cambio".

En relación con el programa, nació en el 2000 bajo la administración Pastrana, durante una aguda crisis económica y con recursos del Plan Colombia implementado con la cooperación de Estados Unidos. El objetivo central era entregar transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, a cambio de asegurar la asistencia escolar y los controles de salud para niños y adolescentes.

Durante el 2023, la administración Petro reemplazó el programa Familias en Acción por el de Renta Ciudadana, aunque el impacto histórico del programa permanece en la memoria colectiva, especialmente entre los que, como Westcol, reconocieron haber encontrado una oportunidad para progresar, en medio de un contexto social complejo, en el que la carencia de oportunidades parecía ser una limitante en los territorios.

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