Jhonny Rivera boleteó a su novia Jenny López al mostrarla en una cama con guayabo después de una rumba por su cumpleaños

Jhonny Rivera publicó un video de Jenny López con resaca después de una noche de rumba - crédito montaje de Infobae

La cantante Jenny López celebró su cumpleaños número 21 con una íntima reunión en la finca de su pareja Jhonny Rivera, evento que compartió con sus seguidores a través de Instagram. La joven artista, que ha cobrado fama en el ámbito de la música popular por su colaboración con el pereirano, tuvo una velada especial con la presencia de sus seres queridos, mientras que, en el día posterior, Rivera bromeó acerca del “guayabo” de la artista tras la celebración.

Te puede interesar: Jhonny Rivera reveló si él y su novia usaron dobles para la escena extrema en el videoclip de ‘Culpables’

Jhonny Rivera, con humor, expuso el estado de reposo y rehidratación de López a sus seguidores al día siguiente del evento: “Usted que tiene para decir a mis seguidores, vea pueden creer. Esa enfermedad se llama guayabo y apostado hoy que tenemos que grabar el video de la canción Culpables y aquí tenemos la primera culpable, ¡ave María!”, afirmó el intérprete de Mi decisión mientras que mostraba a su pareja acostada en la cama con un suero intravenoso.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El cantante colombiano expuso a su novia que se pasó de tragos en la celebración de su cumpleaños número 21 - crédito Jhonny Rivera/ Instagram

El festejo de cumpleaños de López tuvo lugar el 11 de enero, aunque no celebró en la fecha de nacimiento por las dificultades que presentó las vacaciones de fin de año para reunir amigos y familiares. Sin embargo, este año contó con una cálida serenata de su pareja, quien dedicó canciones y bailes a su novia en la celebración. Además, pese a un malestar después de la fiesta, López pudo completar exitosamente la grabación del video para la canción Culpables, un próximo lanzamiento musical que despierta gran expectativa tanto en la pareja como en sus seguidores.

Te puede interesar: Jenny López lloró al escuchar su nuevo sencillo y no la bajaron de sobreactuada

“Van a ser las 2 de la mañana, les cuento que hace un ratico llegué a mi casa después de del rodaje de hoy, que ustedes ya saben que ayer festejé mi cumple, me dio un guayabo impresionante, pero a pesar de todo sacamos un vídeo precioso. Tengo mucha ilusión de que esta canción salga que puedan escucharla y que puedan ver el vídeo porque realmente le metimos tanto amor y tanto empeño a esta canción que queremos que eso se transmita, entonces bueno, yo estoy cansadita, pero muy feliz, tenemos un fin de semana larguísimo lleno de trabajo”, indicó la joven cantante en sus redes sociales.

La cantante del género popular sufrió de guayabo y tenía que grabar el video musical de la canción ‘Culpables’ en dúo con su novio Jhonny Rivera - crédito Jenny López/ Instagram

El perfil de Instagram de Jenny López reflejó varios momentos de la noche, incluyendo imágenes junto a sus padres y el detalle de su atuendo blanco complementado con botas doradas. La artista, que cuenta con más de 500.000 seguidores en la red social, se muestra frecuentemente junto al cantautor colombiano compartiendo contenido de su vida diaria y carrera artística, generando numerosas interacciones y comentarios.

Jenny López celebró su cumpleaños número 21 junto a sus padres y su novio Jhonny Rivera - crédito Jenny López/ Instagram

Cuál fue el regalo de cumpleaños que le dio Jhonny Rivera a Jenny López

El cantante colombiano Jhonny Rivera generó múltiples reacciones en las redes sociales tras generar misterio y no revelar el regalo a su novia Jenny Lopez, por su cumpleaños. El artista se dirigió a sus seguidores para explicar que anticipaba críticas y comentarios negativos acerca de su obsequio, sugiriendo que algunos podrían argumentar que Lopez está con él por interés económico.

"¿Qué le diste de cumpleaños a Jenny", fue la pregunta que respondió Jhonny Rivera - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“Yo no voy a decir qué le regalé y también acordé con ella que tampoco vaya a decirlo. Porque si les parece que fue mucho, van a decirle a ella que está conmigo por plata, por sacarle al viejo y a mí me van a decir que la quiero comprar. Pero, si le doy poquito, me van a decir tacaño”, expresó el pereirano.

Te puede interesar: Jhonny Rivera contó los motivos por los que no tendrá hijos con su novia: “Soy blandengue”

La relación de la pareja de cantantes ha sido motivo de conversación entre sus fans por la diferencia de edad, pero el reconocido artista indicó que “la edad es solo un número” y se siente “muy bien” en temas de salud, por esa razón no se siente más viejo que ella.