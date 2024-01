Jhonny Rivera reveló si él y su novia usaron dobles para la escena extrema en el videoclip de ‘Culpables’

Los cantantes colombianos hablaron de las escenas del video clip de su canción ‘Culpables’ - crédito Jenny López/Instagram

El cantante colombiano Jhonny Rivera y su pareja, Jenny López, sorprendieron a sus seguidores al realizar un salto extremo desde una cascada en el video musical de su nueva canción titulada Culpables. El rodaje de esta impactante escena tuvo lugar en una cascada conocida como ‘El charco del burro’, ubicada en Sucre, Cauca.

El padre del también cantante Andy Rivera compartió cómo, después de ocho horas de viaje para llegar al sitio, se enfrentaron a la imponente altura de la cascada, y no tenían dobles así que toda esa situación los hizo dudar inicialmente de su decisión, descrito por el artista colombiano como “una toma única” debido sus nervios y la decisión de no repetir una acción tan peligrosa.

El cantante colombiano reveló que no utilizaron dobles y fue una toma única - crédito redes sociales

Esta nueva pieza musical, que destaca por abordar la relación de la pareja y su respuesta a las críticas, fue grabada sin la asistencia de dobles de acción, poniendo a ambos artistas en un riesgo considerable.

“Eso fue toma única porque los nervios eran muchos porque eso es demasiado alto, nosotros no íbamos a repetir ese salto jamás, nosotros estábamos decididos a saltar, pero cuando llegamos a allá nos estábamos arrepintiendo”, expresó el músico a través de una dinámica de preguntas en la red social Instagram, en la cual tiene más de tres millones de seguidores.

Sin embargo, motivados por el padre de Jenny López, quien ya había realizado saltos en ese mismo lugar, decidieron llevar a cabo el acrobático salto. “Me contaron varias historias después de haber saltado. Yo no quería que me contaran nada antes porque me arrepentía. Mi suegro, fue el que me dio seguridad porque nos contó que se había lanzado varias veces y volvió y lo hizo”, relató el cantautor en diálogo con sus fans.

Los artistas viajaron durante 8 horas hasta ‘El charco del burro’, ubicada en Sucre, Cauca - crédito redes sociales

El video musical incluye elementos narrativos dramáticos, como la pareja vistiendo ropas de presidiarios y siendo perseguidos, culminando en el mencionado salto desde el acantilado como una una escena de su deseo de escapar de las críticas y juicios.

La idea del video clip fue del cantante colombiano: “Él hizo todo el guion y me animo ha realizar muchas locuras para que ustedes les encantara este vídeo 💖Aparte de amarte, te admiro un montón”, indicó la artista de 21 años en su cuenta de Instagram. Por su parte, Jhonny Rivera respondió a las palabras de su pareja: “Amor es increíble que te hayas arriesgado tanto a pesar del susto , eres una guerrerita 😍Te amo mucho”.

El tema Culpables y su correspondiente video musical no solo capturan el amor y compromiso de Rivera y López, sino que también abordaron las críticas que han enfrentado, especialmente aquellas relacionadas con la diferencia de edad de casi 30 años entre ambos.

La pareja de artistas asumió un reto extremo al saltar desde cascada muy alta - crédito redes sociales

“Nosotros (los cantantes) vivimos de ustedes, si ustedes van a YouTube, si ustedes van a los conciertos… entonces, a mí en lo personal, si me importa lo que ustedes piensen, porque yo vivo de ustedes (...) Por eso nace la canción Culpables, respondiéndole, sin ser groseros, respondiéndole a toda esa gente que nos critica”, expresó el cantante de música popular en diálogo con sus seguidores.

A través de la nueva colaboración de la pareja de artistas ofrecen una poderosa declaración de su resiliencia y compromiso mutuo frente a las adversidades: “Somos culpables de amarnos sin medidas, nos cruzamos en la vida y nos resbala lo que digan... Entre más nos juzguen más nos amaremos. Jenny López... Jhonny Rivera te amo”, expresa el coro de la canción.

Los cantantes del género popular se esforzaron para darle un buena colaboración para sus fanáticos: “Realmente le metimos tanto amor y tanto empeño a esta canción que queremos que eso se transmita”, expresó la joven cantante en sus redes sociales.