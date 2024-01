Juliana Galvis confirmó la muerte de su madre con desgarrador mensaje: “No puedo asimilarlo”

La actriz Juliana Galvis confirmó la muerte de su mamá con un conmovedor mensaje en Instagram - crédito @julianagalvisv/Instagram

Juliana Galvis, recordada por su participación en producciones colombianas como Perfil falso, Hasta que la plata nos separe y recientemente, el reality MasterChef Celebrity, entregó una lamentable noticia a sus seguidores a través de Instagram. La actriz confirmó la dolorosa muerte de su mamá, Beatriz Valdivieso.

Con un emotivo mensaje, Galvis expresó su pesar y agradecimiento a quien fuera su apoyo incondicional durante su vida y carrera. La publicación ha recibido apoyo de parte de sus colegas y seguidores, quienes expresaron sus condolencias por la lamentable noticia.

Primera fotografía que se tomaron Juliana Galvis y su mamá, cuando la bumanguesa nació - crédito @julianagalvisv/Instagram

La artista recopiló una serie de fotografías, las cuales compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,3 millones de seguidores, desde que llegó a los brazos de su madre. La publicación, que ha recibido más de 25.800 likes y miles de comentarios, lleva grabado un enternecedor pie de foto en homenaje a Valdivieso.

“Nuestra primera y última foto juntas. Aún no puedo asimilarlo, no tengo palabras. Solo puedo agradecerte por todo lo que hiciste por mí, mamá. Buen viaje. Descansa en paz. Te llevaremos en el corazón por siempre”, indicó la actriz en la publicación.

La publicación de Galvis incluyó fotografías que retratan momentos compartidos a lo largo de los años en los que nunca hicieron falta las risas y el apoyo, como el día del matrimonio de Juliana Galvis, el nacimiento de su hija, la primera comunión y otros tantos momentos que vivieron en familia. Estas palabras evidencian el profundo lazo y gratitud de la actriz hacia su madre.

Uno de los momentos que recordó la actriz fue cuando su madre la acompañó el día de su boda - crédito @julianagalvisv/Instagram

Entre los comentarios destacan los de sus colegas Diana Ángel, que escribió: “Te abrazo mi Juli”, al igual que lo hiciera la actriz Valentina Lizcano. Por su parte, el locutor Diego Sáenz, con quien compartió en el reality de cocina, escribió: “Mucho amor y energía para ti y tu familia Juli. A la distancia te envío un abrazo enorme, te quiero, fuerza”.

Agradecimiento de Juliana Galvis

Juliana Galvis se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana, no solo por su talento actoral sino también por su calidez humana. La noticia de su pérdida ha tocado a muchos, mostrando la empatía que la actriz ha sembrado en su audiencia y colegas a lo largo de los años.

Por eso, a través de sus historias de Instagram, la bumanguesa agradeció los miles de comentarios que recibió en la publicación junto a su madre, explicando que no ha podido responder a todos los mensajes, por lo que también aprovechó la oportunidad para pedir que eleven una oración por el alma de la mujer que partió de este plano terrenal.

Juliana Galvis agradeció a sus millones de seguidores los mensajes que recibió tras el deceso de su madre y pidió elevar una oración por su alma - crédito @julianagalvisv/Instagram

Lo que no le gustaba que le hiciera su mamá de pequeña

En algún punto de la vida cada persona empieza a autodescubrirse e identificar sus gustos respecto a diferentes cosas: forma de vestir, música, literatura y la lista podría seguir. Sin embargo, a lo largo y ancho de este camino —específicamente en la infancia— los padres llevan una batuta en cuestiones como, por ejemplo, el vestuario/la apariencia.

En el caso de Juliana Galvis, los cortes de cabello y ropa que le elegía su madre durante la infancia, es algo que visto desde la actualidad, aparentemente, le generan una sensación de jocosidad y pena.

A Juliana Galvis no le gustaba que su mamá le dejara el cabello muy corto - crédito @julianagalvisav/Instagram

“¿Me explican por favor? ¿Qué estaba pensando mi madre cuando me cortaba el pelo “así” y escogía estos looks para mí y/o me dejaba vestir así? ¿Qué es esta selección de fotos para el álbum? ¿Las poses? Con esto me retiro lentamente. ¡Búrlense tranquilos! … (A mi prima la escondo, porque estaba peor que yo, #Titi Te amo) ¡Mami, no te me ofendas!”, redactó humorísticamente en Instagram.