Sigue la puja por Rafael Santos Borré: dos grandes de Sudamerica se meten a la pelea por el colombiano

Son varios los pretendientes que tiene el delantero colombiano Rafael Santos Borré, que actualmente milita en el Werder Bremen de la Bundesliga alemana. El ex Deportivo Cali tiene contrato con el conjunto germano hasta junio de 2024.

Sin embargo, el ariete podría poner punto final a su experiencia en el balompié del Viejo Continente, ya que hay interés de dos grandes de Sudamericana por contar con los servicios del jugador cafetero.

A finales de 2023, se especuló que Borré podría recalar en las filas de Internacional de Porto Alegre; no obstante, las negociaciones no llegaron a buen puerto debido a que el Eintracht Frankfurt, dueño de sus derechos, dejará ir al barranquillero por no menos de siete millones de euros.

De acuerdo con la información del periodista de Win Sports Felipe Sierra, dos equipos más se suman a la fila de interesados por Rafael Santos Borré.

“#Corinthians y #RiverPlate entraron en la puja para quedarse con Rafael Santos Borré (28). #Internacional sigue en la negociación, pero no pueden sacarlo aún de #WerderBremen que pide dinero para resarcir. #EintrachtFrankfurt sigue pidiendo 6/7M€ para su salida”

Cabe recordar que el ex Villarreal de España, vivió sus mejores momentos con la camiseta de River Plate bajo la dirección técnica de Marcelo el Muñeco Gallardo. Entre 2017 y 2021, con la escuadra millonaria, Rafael Santos Borré disputó por todas las competiciones un total de 149 partidos con saldo de 56 anotaciones y 18 asistencias en 9.359 minutos en cancha con la Banda Cruzada.

En su palmarés con el cuadro Gaucho, el comandante ganó seis títulos, dos Copas Argentina, igual número de Supercopas, además de la recordada Copa Libertadores en 2018 ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu y la Recopa Sudamericana en 2019.

