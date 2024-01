Plan retorno por la vía al Llano: estas son las restricciones para el puente de Reyes

Respete las normas de tránsito, especialmente no exceda los límites de velocidad, no adelante en curva, túneles, zonas demarcadas con línea continua y con señalización vertical específica. Los motociclistas no deben bajo ninguna circunstancia adelantar vehículos por la zona de berma. Mantenga en todo momento una distancia de separación de por lo menos 50 m, especialmente en los túneles (dos luces azules).