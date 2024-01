Estas han sido las estrellas colombianas en los últimos campeonatos preolímpicos: el Tino, Valenciano y Carrascal en el recuerdo de la FCF

Faustino Asprilla, Iván Valenciano y Jorge Carrascal, los futbolistas destacados por la Federación Colombiana de Fútbol en el campeonato Preolímpico - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Enero será el mes en el que la Confederación Sudamericana de Fútbol defina a las dos selecciones que disputarán el torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. Colombia tiene una deuda pendiente en dicho torneo, pues su última participación se remonta a los de Río de Janeiro en 2016, donde tras superar la fase de grupos, la Tricolor cayó en cuartos de final ante la ganadora del oro olímpico, Brasil.

Te puede interesar: Juegos Olímpicos, Mundial en Colombia y Copa América: los eventos más importantes del 2024 para el deporte colombiano

Venezuela será la sede del nuevo Campeonato Conmebol Preolímpico, y desde ya la Federación Colombiana de Fútbol recordó a tres de los mejores jugadores que han integrado la nómina de Colombia en este certamen. El primero en el recuerdo es Faustino Asprilla, figura del Preolímpico de 1992 con sede en Paraguay. En aquel torneo, los cafeteros obtuvieron el cupo junto a los locales.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El mejor año de la selección Colombia: reviva todos los golazos de la Tricolor en 2023

Colombia fue la líder del grupo A, conformado por Paraguay, Brasil, Perú y Venezuela. El equipo dirigido por Hernán Darío Gómez ganó tres partidos en esta fase (4-1 vs. Perú, 2-0 vs. Brasil y 4-0 vs. Venezuela) y empató ante Paraguay sin goles. Luego, en la Fase Final volvió a medirse con la Albirroja, quien se impuso por la mínima diferencia en la primera fecha. En la segunda fecha se enfrentó a Uruguay con triunfo 3-0 y cerró la participación ante Ecuador, con empate a un gol.

En aquel torneo, Faustino Asprilla terminó en el top-10 de goleadores con tan solo tres tantos, sin embargo, con 23 años, la naciente estrella del fútbol colombiano, que aún militaba en Atlético Nacional, pero que ya era pretendido por equipos de Europa. El Tino en los Juegos Olímpicos jugó los tres partidos de la fase de grupos (España, Catar y Egipto) sin mucho éxito individual.