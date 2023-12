‘Mamá Vila’ recordó cómo recibió la noticia de la muerte de Diomedes Díaz: “Perdí el conocimiento”

Diomedes Díaz fue recordado por su madre Elvira Maestre en el décimo aniversario de su muerte - crédito @mama.vila/Instagram

Desde su casa en Valledupar, Elvira Maestre recordó 10 años después la forma en la que se enteró de la muerte de su hijo Diomedes Díaz. “Yo no supe dónde quedé, perdí el conocimiento. No sabía ni dónde estaba”.

La matriarca de la dinastía Díaz relató cuáles fueron las últimas palabras que cruzó con el Cacique de La Junta, que antes de morir le alcanzó a hacer una despedida. “Él me llevó a conocer su apartamento en Bogotá. Me mostró la mención que me hizo en su álbum La vida del artista y ese fin de semana que falleció nos fumamos un tabaco entre los dos”.

A sus 86 años de edad, mama Vila, como es conocida entre su familia y la fanaticada del ‘diomedismo’, se mantiene activa en las redes sociales donde interactúa con sus seguidores y los de la dinastía Díaz. Justamente en su cuenta de Instagram publicó un video en el que narró cuáles fueron los últimos pasos que compartió junto a su primogénito.

Elvira Maestre abrió su corazón al público y contó que Diomedes Díaz sentía la muerte cerca, pues el artista vallenato se esforzó por asegurar el bienestar de su madre que, además, se encontraba en recuperación de una cirugía de cadera.

“Me llevó a pasar un par de días con él donde vivía en Bogotá, hablamos mucho, como siempre. También me enseñó orgulloso las canciones del disco que tenía listo para estrenar y ahí me hacía una mención”.

Días después, el 20 de diciembre, Diomedes pasó por su casa en Valledupar para fumarse un tabaco con ella, pues acostumbraban a compartirlo. “Estuvo aquí antes de su concierto en la discoteca Trucupey, de Barranquilla. Me dejó platica para la Navidad y me dijo que volvía el lunes, que le guardara café bien cargadito”. Sin embargo, Diomedes no regresó, pues al día siguiente su salud se complicó y a las pocas horas falleció.

Tiempo después mama Vila entendió que todas las atenciones de Diomedes Díaz, su preocupación para que ella estuviera bien y rendirle un homenaje en su trabajo discográfico fue la manera que encontró el Cacique de La Junta para despedirse de ella.

“Él se aseguró que yo lo recordara alegre, como era siempre”, afirmó Elvira Maestre quien es la adoración de sus nietos y demás herederos de las dinastía Diaz, quienes la visitan con frecuencia para tener su bendición.

Elvira Maestre es la consentida de sus nietos Rafael Santos, Elder Dayán y en vida de Martín Elías - crédito @mama.vila/Instagram

Elvira Maestre homenajeó la memoria y trayectoria de su hijo mayor, el gran Diomedes Díaz, y junto al video que subió en las redes para conmemorar el décimo aniversario de su partida, le dedicó unas sentidas palabras:

“Imposible olvidarte! No puedo contener las lágrimas al recordarte, hoy se cumplen 10 años desde que te fuiste a la gloria eterna. Mi primogénito, hoy con mi corazón destrozado, te mando un abrazo gigante al cielo. ‘Mi diome’ nunca te olvido hijo de mi corazón”.

Elvira Maestre junto al monumento de Diomedes Díaz a las afueras de su casa en Valledupar - crédito @mama.vila/Instagram

Mama vila aún se encontraba en recuperación de su operación de cadera tras una caída que sufrió, razón por la que los médicos en la clínica donde murió Diomedes dispusieron de varios paramédicos y ambulancias para atenderla en caso de que se su salud empeorará al momento de comunicarle que su primer hijo había fallecido.

“Cuando llegué al hospital a visitar a Diome, porque me habían dicho que se había puesto enfermo, vi a sus tres hijos, recuerdo que el doctor Rafael Marulanda me recibió con estas palabras, pues ni me saludó: “Venga mama Vila, yo le tengo que decir a usted la verdad, ya Diomedes se murió”. En ese momento Elvira Mestre quedó sin aliento y sin voz.

“Luego me contaron que todos gritaban ¡mamá Vila!, ¡mamá Vila! y yo no hablaba. Estaba rodeaba de ambulancias porque le doctor Rafael pensaba que me podía pasar algo. Él se portó muy bien conmigo y me cuidó”, contó la matriarca de la dinastía Díaz.

Como parte del homenaje que le hijo Elvira Maestre al Cacique de La Junta en sus diez de años de fallecimiento, mamá Vila compartió el video en el que Diomedes anunció que se moriría: “Me voy a morir o el día que muera me voy a morir sonriente ojalá pa’ alzar la cabeza y voltear pa’ atrás pa’ ver mi entierro. ‘Este es el peor baile que yo he cantado, pero les prometo que nunca me vuelven a ver así’, afirmó en tarima al cierre del que fue su último concierto.

“Con esa sonrisa, humildad y sencillez que siempre te caracterizó con esas mismas te recuerdo hijo de mi corazón, mi Diomedes nunca te olvidamos tu familia y tus seguidores te recordamos día a día”, estas fueron las palabras que expresó mama Vila al lado del video en el que el Cacique se despidió.