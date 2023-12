Karol G lanzó su canción ‘Que chimba de vida’ y encendió las redes con la aparición de Feid en su videoclip

Karol G estrenó 'Qué chimba de vida' y Feid apareció en su videoclip por lo que sus seguidores enloquecieron - crédito Karol G/YouTube

La reconocida cantante colombiana Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, no da tregua y sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su último tema de 2023, titulado Qué chimba de vida. La canción, que se posiciona como el posible hit de fin de año, ha causado sensación en las redes sociales, no solo por su pegajoso ritmo, sino también por la sorpresiva aparición del cantante de reguetón Feid, también conocido como Ferxxo, en el videoclip.

La noticia fue compartida por Karol G a través de su comunidad en Telegram, donde anticipó a sus seguidores sobre el lanzamiento de algo especial para celebrar el final del año. La canción, que rápidamente se viralizó, ha generado expectativas y ya cuenta con más de 120.000 reproducciones en menos de una hora.

Karol G expresó: “He estado editando algo muy especial que les voy a compartir, quería celebrar como musicalmente o haciendo una canción, ya que lo que yo hago es música y canciones. Hice algo como para celebrar este fin de año, una canción, no es un sencillo, no es nada, solo es una canción que voy a compartir porque sí, porque me antojé, con un video de recap de momentos superincreíbles de mi vida este año. Y se los voy a compartir a los de siempre, y para todo el que lo quiera ver, me siento muy agradecida y estoy loca porque lo vean y escuchen”.

Momentos destacados de 2023 y encuentros con figuras emblemáticas, como Rihanna, adornan el más reciente trabajo visual de la cantante paisa - crédito @karolg/Instagram

La letra de Qué chimba de vida refleja la gratitud de la artista por sus raíces y su crecimiento, destacando que ha alcanzado la vida que siempre deseó sin hacerle daño a nadie.

“Estoy donde quería / ¡Uff, qué chimba de vida!/ Estoy viviendo la vida que quería / Hablaron mal, / Y los puse a tragar saliva / Esta es para los que dijeron que no podría. /Y aquí estoy / viviendo chimba de vida”, es parte de la letra de la canción de Karol G.

El videoclip de la canción presenta momentos significativos de la vida de Karol G durante 2023, en el que se incluyen encuentros con personalidades como Rihanna, apariciones en la portada de Billboard, su participación en los MTV VMAs, momentos con su familia, amigos de la industria y su sobrina, Sophia.

Uno de los momentos más destacados del video es la aparición de Feid, con quien Karol G comparte un instante íntimo mientras ella canta “no hay privacidad, pero hay buena compañía”. Esta escena ha desatado la euforia en las redes sociales, lo que generó entusiasmo sobre la relación entre los artistas.

Karol G busca celebrar su exitoso año 2023 acompañada de imágenes memorables y presencia de Ferxxo - crédito Karol G/YouTube

El lanzamiento de Qué chimba de vida no solo consolida el éxito de Karol G en la escena musical, sino que también añade un elemento sorpresa con la participación de Feid, lo que ha avivado la curiosidad y el entusiasmo de los fanáticos.

A pesar de que los artistas han sido vistos juntos, compartiendo miradas durante sus conciertos, cuando Karol G abrazó a Feid antes de recibir un premio Grammy, y hasta comparten momentos de baile en el escenario durante sus giras, ninguno ha confirmado oficialmente su relación. A pesar de la falta de confirmación, cada vez que aparecen juntos, sus seguidores expresan su entusiasmo en las redes sociales.