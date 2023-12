Viajeros españoles criticaron a Avianca por el reducido espacio de las sillas de sus aviones: “Es inaceptable. Como un gallinero te encajonan”

Viajeros españoles criticaron a Avianca por el estrecho espacio entre sus sillas - crédito X

Avianca, la aerolínea de sello colombiano, volvió a ser el centro de críticas en redes sociales, luego de que se hiciera viral un video en el que una pareja de españoles expresa su descontento con la compañía aérea por el estrecho espacio de las sillas del vuelo en el que se movilizaban y por el que, en sus palabras, tuvieron que viajar incómodamente durante cuatro horas.

Te puede interesar: Esta es la nueva ruta aérea entre Madrid y Bogotá: frecuencias y fecha de despegue

En un breve video compartido en redes sociales, una pareja de españoles que se desplazaba en un vuelo operado por Avianca que cubría la ruta Miami-Orlando, calificó como “inaceptable” que no pudieran viajar cómodamente debido al estrecho espacio entre las sillas del avión.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Cómo lograr un patrocinio de visa de trabajo para Estados Unidos: colombiana reveló el secreto

En las imágenes, los dos pasajeros muestran cómo, debido a su altura, tuvieron que viajar con sus piernas ubicadas de forma diagonal, ya que el espacio entre silla y silla no les permitía estirar sus piernas o posicionarlas cómodamente.

“Esto es inaceptable. Los aviones se reducen cada vez más pensando en una estatura normal, pequeñita. Como un gallinero te encajonan y no puedes ni salir. Personas altas no pueden ni sentarse”, se escucha decir a la viajera, quien muestra cómo su esposo tiene ubicadas sus piernas de forma diagonal, debido a que por el espacio del asiento no puede acomodarlas bien.

“Es inaceptable”: viajeros españoles criticaron a Avianca por el reducido espacio de sus sillas - crédito X

“Soy grande pero no gigante”, señaló el hombre mientras la cámara continuaba mostrando la incómoda posición en la que tuvo que viajar.

Te puede interesar: Precios de pasajes aumentaron un 20% en plena temporada navideña ¿Cuáles son las rutas que quedaron más caras?

La turista extranjera continuó cuestionando a la compañía por el reducido espacio de sus asientos. “Hasta qué altura vamos a llegar, como están reduciendo la dignidad de un asiento que lo pagas (...) Como el avión está lleno, yo no me he podido ir a otro asiento para que por lo menos mi esposo tuviera las piernas normales en un viaje de cuatro horas”, contó.

Los viajeros concluyeron el video calificando como “indigno y un abuso social” el reducido espacio entre las sillas de Avianca. “Solo miran el dinero y las ganancias”, aseveró.

La respuesta de Avianca

Avianca se pronunció sobre la denuncia de pasajeros españoles respecto al reducido espacio de sus sillas - crédito cortesía Avianca

Tras la denuncia de los viajeros españoles, Infobae Colombia contactó a Avianca para conocer su posición oficial. La aerolínea recordó una vez más que aunque efectivamente cambió, lo hizo con el fin de que más personas puedan volar en sus aviones a tarifas más accesibles. Por ello, rememoraron tienen un sistema de tres tipos de sillas en el que los pasajeros pueden elegir con cuál volar.

“Avianca cambió y lo hicimos con el propósito de que más personas puedan volar, pues al tener más sillas por avión no solamente más pasajeros viajan sino que también podemos ofrecer tarifas más competitivas y un producto que se ajusta a las necesidades de cada viaje”, inició señalando la aerolínea en la comunicación.

A renglón seguido, la compañía aérea recordó que sus aviones A320 cuentan con tres opciones de silla: Economy, Premium y Plus, las cuales pueden ser seleccionadas previamente por los viajeros antes de efectuar su compra.

“Los clientes pueden elegir en cual volar y así garantizamos que más personas accedan al transporte aéreo, pero también que quienes necesitan más comodidad, tengan una opción”, concluyó la aerolínea.

Un avión de la aerolínea Avianca llega, en una fotografía de archivo. EFE / MAarcelo Sayao

La más reciente crítica que había recibido la aerolínea provino de la periodista de la W Radio, radicada en Washington, Estados Unidos, Laura Palomino, quien a través de sus cuenta de X (antes Twitter) lanzó un fuerte vainazo a la compañía aérea no solo por el reducido espacio entre asientos, sino también porque los mismos no se podían reclinar.

“Terrible @avianca la incomodidad de 5 horas de vuelo! Cero espacio, cero entretenimiento, no podemos reclinar las sillas!”, trinó la reportera.

Y agregó que debido a la incomodidad a la que tuvo que estar expuesta, no volvería a viajar con Avianca. “Última vez que viajo con ustedes! Prefiero hacer escala de 12 horas que volver a montarme en uno de sus aviones!”, sentenció adjuntando una foto en la que se observa el pequeño espacio entre silla y silla.