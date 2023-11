“Yo soy Juanes”: el artista causó risas y soltó ‘madrazo’ antes de los Grammy explicando a su esposa la responsabilidad de su trabajo

El artista colombiano reveló una situación peculiar que vivió con la barranquillera Karen Martínez justo antes del evento en Sevilla, España - crédito Danny Moloshok/Reuters

En un divertido y peculiar episodio previo a su presentación en los premios Grammy Latino, el intérprete de éxitos como La camisa negra, A Dios le pido y Es por ti, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como Juanes, compartió un mensaje jocoso a su esposa, Karen Cecilia Martínez, a través de su cuenta de Instagram. El reconocido cantante, que estuvo nominado en varias categorías, dejó ver su sentido del humor mientras abordaba un supuesto malentendido con su pareja.

Con una grabación desde su cuenta personal, Juanes abordó el tema con una dosis de risas y “madrazos”, capturando la atención de sus seguidores. El artista comenzó su mensaje con un tono divertido: “Tengo un problema el berraco”. Sin entrar en detalles específicos sobre el inconveniente, dejó entrever que su esposa pensaba que él asistía a los premios para disfrutar de unas vacaciones en lugar de trabajar.

En tono sarcástico, Juanes expresó: “Lo que pasa es que Cecilia piensa que yo vengo a pasear a los premios Grammy. Yo no vengo a pasear, yo tengo que trabajar, tengo que calentar la voz, tengo que dormir bien para poder cantar. Yo no vengo aquí a pasear, pero ella no, ella cree que soy Juan Esteban el que vive en la casa. No, no, no, no. Yo soy Juanes, hijueputa, fucking Juanes. [risas]. Cecilia no entiende, yo soy fucking Juanes”.

Mientras mostraba a su esposa en la cámara, la actriz se defendió con buen humor y afirmó que ella sí era consciente de las responsabilidades de Juanes en los premios. En su réplica, Cecilia Martínez aclaró: “A ver, él cree que yo soy cualquiera y no, yo no soy cualquiera, yo soy la Chechi, no soy Cecilia, soy la Chechi. Es más, soy Karen [risas], ahí se las dejo”.

El artista colombiano reveló una situación peculiar que vivió con la barranquillera Karen Martínez justo antes del evento en Sevilla, España - crédito @juanes/Instagram

Este divertido intercambio entre Juanes y su esposa añadió un toque de humor a la previa de los premios Grammy Latino, mostrando el lado ligero y relajado del artista ante la expectativa de la gala. Con varias nominaciones a su nombre, Juanes demostró que, incluso en medio de los compromisos profesionales, encuentra espacio para compartir momentos divertidos con sus seguidores.

Sus seguidores expresaron su alegría por su matrimonio y le enviaron buenos deseos para la noche de los premios en Sevilla, España. Hubo tanto elogios como bromas por parte de los usuarios de Instagram.

“Cuando no entendiste nada pero le das like igual por crack”; “Lleva a cecilia a pasear Juan Esteban”; “JAJAJAJA teban y Cecilia son pa risas ❤️”; “Ceci sabe lo que dice, ni modo Juanes 😆”; “❤️🙌🔥jajaja hay que hacer la distinción del Rockstar / y del papá y esposo de la casa”; fueron algunos de los cometarios que recibió el artista colombiano.

Noche premiada para Juanes

Luego de ese momento jocoso previo al evento que premia la excelencia artística y técnica de la música grabada a través de votaciones entre profesionales del sector, la noche estuvo llena de emociones en Sevilla, España.

El reconocido artista colombiano se coronó con otro Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock por su más reciente trabajo discográfico, Vida Cotidiana. Este logro se suma a la exitosa carrera del paisa, consolidándolo como una figura destacada en la escena musical internacional.

Los demás artistas invitados y premiados fueron testigos del talento y la creatividad de Juanes, que, al recibir el galardón, expresó su gratitud a la academia por brindarle la oportunidad de compartir su música. En su discurso de aceptación, el artista no solo destacó el esfuerzo de quienes hicieron posible su álbum, sino que también dedicó emotivas palabras a su esposa, Cecilia, y a sus hijos Dante, Luna y Paloma.

“Gracias a la Academia por hacer esto posible, por escuchar Vida Cotidiana, por darle la oportunidad a mi música. Esto es muy importante para mí. Sebastián Krys, estás en Los Ángeles, desde aquí te mando un abrazo, te lo mereces, porque Sebastián trabajó como loco en este álbum”, expresó Juanes con entusiasmo.

En un momento de reflexión, el artista afirmó que la música es una representación divina de la energía, y no dejó de expresar su amor y agradecimiento a su familia. “A Cecilia adorada, que me enseñaste a amar, a creer en mí. A mis hijos Dante, Luna, Paloma, que me han dado todo en esta vida”, manifestó Juanes, visiblemente emocionado.

Cerrando su intervención, Juanes dedicó el premio a su amada Colombia, gritando un entusiasta “¡Qué viva Colombia, hijueputa!”, que resonó en el corazón de sus compatriotas