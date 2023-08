Caso Yuliana Samboní: Ayda Valencia contó detalles sobre el asesinato de la menor en 2016

La experta en fenómenos paranormales, Ayda Valencia, contó detalles de lo que ocurrió cuando fue contactada para su opinión del caso de Yuliana Samboní - crédito: aydasanacion / Instagram

Uno de los casos que más estremeció a la sociedad colombiana fue el asesinato de Yuliana Samboní, la pequeña de 7 años que murió a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera. El hombre fue condenado a 58 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro.

Te puede interesar: Hombre en Santander es señalado de haber asesinado a su pareja y su hermana por una fuerte discusión

Luego de seis años y ocho meses de condena por lo que ocurrió con la menor, el arquitecto pasa su pena en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, La Tramacúa. Actualmente Uribe Noguera se dedica a elaborar planos de arquitectura en el reclusorio, de acuerdo con información revelada por el Inpec, con lo que ha logrado descontar un año, dos meses y 18 días de su condena.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Maluma presentó oficialmente ‘Don Juan’: “Álbum que se respete lo tengo que lanzar en Medallo”

Y aunque han pasado cerca de siete años desde que ocurrieron los hechos, el tema volvió a cobrar relevancia en los últimos días por cuenta de una entrevista que hizo el portal KienyKe a Ayda Valencia. De acuerdo con la vidente, experta en diferentes fenómenos paranormales, tuvo una cercanía con el caso debido a que fue contactada para indagar, desde su punto de vista, lo acontecido con el feminicidio de Samboní.

Yuliana Samboní, luego de años de su feminicidio, la vidente Ayda Valencia contó cómo ocurrieron los hechos cuando fue contactada para conectarse con la menor astralmente - crédito Infobae

De acuerdo con el relato de Valencia, una persona encargada de la investigación, antes de que encontraran a la niña sin vida, la contactó para que entregara su hipótesis de lo que estaba ocurriendo en el plano astral de la menor. En la conversación aseguró que nada más le entregaron el nombre, por lo que al conectarse energéticamente se percató de que era una menor de edad.

“Empiezo a sentir algo terrible, todavía me acuerdo y me ahogo […] Yo le decía al que me contactó: hay mucha angustia, mucho dolor, es terrible el desespero”, afirmó en su declaración al medio antes citado, lo que sintió Valencia al tener el primer contacto astral.

Y aunque las esperanzas de las autoridades en ese momento se centraban en hallar a Yuliana con vida, las declaraciones de la pitonisa para el oficial que la contactó lo dejaron frío: “No la van a encontrar viva, no está viva … La niña desde el carro no me daba coordenadas, ya no veía lugares, entraba directo al caos, al dolor, al desespero”, relató, además, que su apoyo a las autoridades duró cerca de tres días.

Yuliana Andrea Samboní de 7 años fue raptada en el barrio Bosque Calderón el domingo 4 de diciembre de 2016, por el que se hizo justicia contra su asesino - crédito MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA/EFE

Después de estas declaraciones sobre la menor, los periodistas interrogan a la vidente si en algún momento de su conexión con Yuliana Samboní tuvo interacción con las energías de Rafael Uribe Noguera luego de haber sido descubierto por las autoridades. A esto, Valencia aseguró que en los días siguientes la percepción que tuvo del arquitecto fue de una persona que no sintió nada de arrepentimiento.

“No sintió nada de dolor, o sea es que es una niña muy pequeña, era una niña chiquita […] Estaba totalmente aislado de cualquier sensación de dolor, de empatía, de consideración, de lo que fuera. La persona estaba totalmente blindada, ya después me di cuenta de que el personaje estaba blindado por dinero”, agregó la vidente.

Por otra parte, la experta en temas paranormales indicó que Uribe Noguera tiene entre sus planes buscar una segunda oportunidad; sin embargo, no piensa en obrar distinto por lo que lanzó una fuerte advertencia a las autoridades para que, en caso de quedar en libertad, no salga a dañar a otra persona.

Rafael Uribe Noguera, feminicida de Yuliana Andrea Samboní de 7 años, secuestrada en el barrio Bosque Calderón de Bogotá y posteriormente asesinada - crédito Infobae

Por último, recordó que en el proceso de canalización sintió la tortura que debió padecer la niña de manos de su victimario, que sintió placer con todo el dolor que la hizo padecer encerrada por días. Aseguró que Uribe Noguera “es un demonio” y que tiene graves problemas mentales.