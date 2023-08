Motociclistas agredieron a agentes de tránsito porque no los dejaron pasar por el medio de una carrera ciclística

John Fredy Quintero, denunció la agresión a través de sus redes sociales. Video: Twitter / @johnfquinteroz

Una agente de tránsito y su compañero fueron intimidados y agredidos por un motociclista y su acompañante, quienes estaban molestos, porque el paso de la vía en el sector El Canadá estaba restringido a causa de la Clásica nacional de ciclismo, un evento deportivo tradicional del Carmen de Viboral, que se realiza año tras año.

Las autoridades de tránsito estaban velando por la seguridad de los competidores y no permitieron que la moto cruzara por el lugar para evitar un accidente; sin embargo, los agresores no comprendieron el riesgo que representaba habilitar el paso y arremetieron contra una de las agentes de tránsito.

En un video grabado por las personas que estaban en el lugar quedó registrado el momento en el que la parrillera de la moto toma de la mano a la uniformada del tránsito, mientras ella le pide que no la jale de los dedos porque le estaba haciendo daño. “No me coja así niña, que me va a cobrar un dedo”, le dijo la agente a su agresora.

Entre tanto, el otro oficial de tránsito intenta evitar que el conductor de la moto se marche del lugar, diciéndole que tenía derechos, pero que lo que estaba haciendo era un delito. La mujer empujó al piso a la agente de tránsito y huyó en la moto con el hombre.

El motociclista y su acompañante arremetieron contra una de las agentes de tránsito que velaba por la securidad de los ciclistas. Foto: Captura de video.

La denuncia de la agresión fue hecha por el alcalde del Carmen de Viboral, John Fredy Quintero, quien publicó a través de sus redes sociales: “En medio de los procedimientos, una mujer y un hombre agredieron a una agente de tránsito, como quedó registrado en este video grabado por un asistente a la carrera. Mientras dos agentes de tránsito garantizaban el paso de los pedalistas en la Clásica Nacional de Ciclismo de El Carmen de Viboral en la vía El Canadá, dos personas que circulaban en motocicleta, fueron abordados, para evitar un incidente en medio de la carrera”.

El mandatario reprochó la agresión de los motociclistas y pidió respeto por la labor de los agentes, ya que estaban intentando evitar un accidente en medio de la concurrida carrera.

“Como alcalde, rechazo este tipo de actos de agresión contra los agentes, quienes realizan su trabajo para garantizar la logística y la seguridad durante los recorridos de la Clásica Nacional de Ciclismo”, agregó Quintero.

Según dio a conocer el burgomaestre, durante la realización del evento también fue abordado el conductor de un camión, quien intentaba cruzar sin respetar las órdenes de alto de los agentes de tránsito.

Varias personas pretendieron burlar los controles de movilidad en el marco de la carrera pese a que, con semanas de antelación, la Alcaldía socializó los cierres viales que se iban a presentar a causa del evento deportivo.

La Clásica nacional de ciclismo El Carmen de Viboral, congregó a más de 180 ciclistas de 20 equipos profesionales de todo el país. La edición número XXIX de la competencia de cuatro etapas inició el 16 de agosto y se extenderá hasta la tarde del viernes 18.

Este evento deportivo inició en 1982 y desde entonces recorre las carreteras de La Ceja, La Unión, Sonsón, Alejandría, Concepción, San Vicente, Rionegro y San Luis.

y demás poblaciones antioqueñas, llevando consigo turismo y activación económica para los distintos sectores comerciales del departamento.

“Un inicio de carrera exitosa, con mejor premiación que la Clásica anterior y con la que demostramos que seguimos invirtiendo en materia social, porque el deporte es inspiración para triunfar y salir adelante”, explicó el alcalde John Fredy Quintero en la inauguración del evento.