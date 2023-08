Koral Costa mostró cómo va la recuperación tras extraer biopolímeros de sus labios

La creadora de contenido se sometió a una cirugía para extraer los biopolímeros de su rostro

Los biopolímeros siguen haciendo de las suyas en las celebridades que recurrieron a la peligrosa sustancia para mejorar su apariencia. Este sería el caso de la creadora de contenido Koral Costa, que recientemente reveló procedió a la ayuda de una reconocida cirujana plástica para extraer de sus labios el veneno que se inyectó cuando apenas tenía 20 años.

La esposa del actor Omar Murillo, mejor conocido como Bola 8, recordó cómo gracias a la ayuda de una mujer se inyectó los labios con biopolímeros. De acuerdo con su relato en Buen día, Colombia, la exuberante mujer relató que deseaba tener esa zona de su rostro con una apariencia más carnosa, por lo que en una habitación y sin anestesia, procedió a dejarse hacer el procedimiento confiada en que se trataba de ácido hialurónico.

“Me metí en una casa, en una habitación, fue horrible mira yo tenía 20 años y a esa edad uno es muy loquito, uno es muy inconsciente de las emociones (…) me metí en una habitación donde había una mujer que ponía unas colas gigantes, ponía unos labios divinos y dije, ‘yo también los quiero’, me fui ese día, me hice una intervención sin anestesia, con una aguja de costura”, fueron las declaraciones de Koral la diva.

Koral Costa y Omar Murillo. La creadora de contenido se sometió a una intervención para quitar los biopolímeros de sus labios. Foto: Instagram @koralladiva

Y aunque la creadora de contenido aseguró que no tomó la decisión antes por temor a la apariencia que tuvieran sus labios, lo cierto es que a través de sus redes sociales compartió unas emotivas palabras sobre la emoción que le produjo el haber extraído más del 90% de la sustancia de su boca. Además, agregó que, con el paso de los años, esta decisión la llevó a arrepentirse de haberse sometido a ese proceso sin ningún tipo de precaución.

“Ustedes me van a decir: ¿por qué llora? Estoy llorando de felicidad. Hace unos días estaba muy mal y en este momento estoy llorando de agradecimiento a Dios”, expresó inicialmente la pareja de Omar Murillo.

Aseguró que sus labios la hacían tener una apariencia más envejecida y comenzó a presentar problemas para consumir sus alimentos. Fotografía tomada de Instagram @koralladiva

Adicionalmente, tal y como lo reveló en su conversación con los presentadores del matutino de RCN, presentó problemas para poder ingerir los alimentos por cuenta del dolor que le causaba en su boca la presencia de los biopolímeros. Por eso, agregó que agradeció a Dios por haber salido victoriosa de la intervención a la que fue sometida.

“Mi cirugía que todavía está en su proceso de desinflamar un poco más y hasta antes de ayer comí normal (…) Ahorita lloraba de agradecimiento a Dios y le decía ‘mira Dios, ya me puedo reír mejor’. Mis labios estaban horribles y él me los dio nuevos. Pensé tantas veces que los iba a perder y verlos así que ya están sanando, gracias Dios. Te amo”, concluyó.

Cuánto pagó por sus labios

Al interior de una habitación, en una casa, Koral Costa pagó cerca de 150 mil pesos por tres sesiones de inyección con biopolímeros. Foto: @koralladiva/Instagram

De acuerdo con sus declaraciones en el matutino Buen día, Colombia, Koral Costa pagó la suma de 150.000 pesos por tres sesiones de inyecciones con biopolímeros, convencida que se trataba de ácido hialurónico. Incluso, entre sus planes también estaba el someterse al tratamiento para aumentar el tamaño de sus glúteos como lo hicieron en su momento Lina Tejeiro, La Segura, Yina Calderón y otras reconocidas figuras del entretenimiento.

Además, la creadora de contenido le envió un mensaje a todas sus seguidoras para que no acudan a este tipo de procedimientos, sino que lo hagan con un profesional con conocimientos en el tema y aprendió que la vanidad no es un juego.