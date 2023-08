Dominic Colombia no volverá a ponerse la camiseta de la selección: conozca la razón

Por prohibición de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el generador de contenido alemán no volverá a ponerse la camiseta de la Tricolor. Tomado de : @dominiccolombia/Instagram

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) nuevamente está en boca de todo el mundo, y no precisamente por su buena fe en la entrega de premios al combinado femenino que participó en la copa del mundo en Australia y Nueva Zelanda.

Te puede interesar: El nuevo entrenador de Rayo Vallecano “encantadísimo” con Falcao: esto dijo sobre su titularidad

Esta vez la organización está en el ojo del huracán por cuenta del generador de contenido alemán Dominic Fabian Wolf, mejor conocido como Dominic Colombia, que se ha caracterizado por subir contenido de las costumbres colombianas, las cuales compara con las de su país natal.

Sin embargo; en esta ocasión el influenciador publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual reveló que no volverá a usar la camiseta de la selección Colombia, por lo menos en su contenido, debido a que la FCF, se lo prohibió al no contar con los “derechos de imagen”.

Te puede interesar: El mensaje del presidente Petro a la Selección Colombia: “Felicitaciones, brillantes”

El clip, que tiene una duración de cuatro minutos aproximadamente, el alemán comenzó explicando que a pesar de su labor de resaltar lo bueno de Colombia, tuvo que eliminar varias de sus publicaciones en las que aparece con la camiseta de la Tricolor.

“En estos días me ha llegado un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), lamentablemente no tan agradable, donde me piden retirar muchos videos promocionales de mis redes sociales donde uso la camiseta, porque no tengo los derecho de imagen”

Y agregó; “Si no retiro dicho videos, me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra. Primero que todo quiero decir que respeto mucho la decisión y el comunicado de la federación porque aparentemente según la ley colombiana, no tengo derecho de ponerme la camiseta de ellos. Para no meterme en problemas legales en Colombia, ya retiré dichos videos, los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”.

Te puede interesar: Yoreli Rincón cree que Colombia pudo haber hecho más ante Inglaterra

Así mismo, Domic expresó su malestar por esta situación:

“Quiero expresar que dentro de los ocho años que llevo viviendo en Colombia, nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto llevando su camiseta con alegría y actitud positiva a todas partes del mundo. Siempre me ha encantado ponerme la camiseta de la selección porque sentí una conexión especial con el país que tanto amo”

El generador de contenido contó que durante el partido amistoso que disputaron Alemania y Colombia en Gelsenkirchen el 20 de junio, celebró los tantos convertidos por Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, que le dieron el histórico triunfo al combinado cafetero en suelo Teutón.

Por último, Dominic no escondió su frustración por esta situación que no cayó nada bien entre sus seguidores que hasta le pidieron disculpas por el actuar de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Me parece rara la ley colombiana en ese sentido, pero lo que realmente quiero expresar es que estoy supremamente triste y decepcionado. Seguiré haciendo mis videos positivos sobre Colombia, y seguiré apoyando a nuestra selección que nos ha traído mucha alegría, pero todo esto lo haré sin la camiseta de la Federación que tanto valoraba y amaba antes”

Reacciones de los usuarios

“Relax la FCF no nos representa. Colombia es más que esa federación”

“Qué tristeza, cuántos colombianos no tienen amor ni identidad con nuestro país, y este joven alemán qué con orgullo usa la camiseta colombiana”.

“Tanta mierda qué hay en internet y se pegaron de una camiseta, que alguien que ni siquiera es Colombiano la lleva con orgullo, mostrando lo lindo de nuestro país por el mundo, eso deberían valorarlo. Espero tengan buenas razones. Si yo me siento decepcionada, no me imagino Dominic!”.