Colombiana padece extraña condición que la hace llorar lágrimas de sangre

Zharick Ramírez Carillo tiene una extraña condición que la hace llorar lágrimas de sangre. Recuperado de: @jorgecura1070 - twitter

La barranquillera de 17 años, Zharick Ramírez Carillo, desde hace varios meses que comenzó a experimentar una extraña condición, llora lágrimas de sangre, según relató la joven, su condición inició luego de la pandemia del coronavirus y ahora pide apoyo para detener este sangrado.

“Desde el año 2020 empecé a experimentar sangrado nasal, luego fue ocular y ahora, también, sangro por la boca”, comentó la joven en entrevista con la emisora del Atlántico.

La joven vive en el barrio Domingo Guzmán, al suroccidente de Barranquilla. Sus síntomas iniciaron en marzo de 2020 y hasta ahora no entiende por qué, su llanto, ocurre con lágrimas de sangre. “Al comienzo pensé que era estrés por el encierro de la pandemia. Pero luego, me ha pasado cuando estoy tranquila, en vacaciones y hasta dormida”, detalló la mujer.

Ramírez afirmó que, en principio le recomendaron detener la actividad física para detener el sangrado. Sin embargo, dice que su condición se presenta en casos de quietud como al estar sentada.

Los especialistas que han estado frente al caso de Zharick no entienden de dónde viene su enfermedad. La joven ha pasado por los consultorios de oftalmólogos, retinólogos, reumatólogos, hematólogos y el último fue el psiquiatra.

“Me han hecho estudios en todo el cuerpo y anatómicamente estoy bien, mis neuronas también están bien”, dijo Zharick y añadió que su condición la ha obligado a ausentarse de sus clases de enfermería.

“Mi profesora me dijo que, por este problema, tal vez, tenga que dejar de estudiar. Esto me ha afectado bastante porque cuando sangro por la nariz no siento nada, pero cuando sangro por los ojos siento que la piel mía se está desgarrando”, añadió.

Según el relato de la joven con el paso de los días ha incrementado considerablemente estos episodios de llanto, en la última semana sangró lunes, martes, jueves y viernes, por lo que solicitó apoyo para detener el sangrado.

El oftalmólogo Luis Escaf habló con el medio anteriormente citado y mencionó que el padecimiento de la joven se llama Menstruación Vicariante: “Sucede en las mujeres cuando el tejido endometrial no solo está en el endometrio, sino en otras partes del cuerpo, en este caso en el tejido conjuntival produciendo hemorragia subconjunyival. Pero puede estar en cualquier parte del cuerpo”.

Menstruación Vicariante

Según el portal web Serzen, la menstruación vicariante es poco frecuente y se produce cuando el flujo menstrual está suplementado por otro órgano diferente a la vulva. Lo que provoca que la mujer pueda sangrar por la nariz, la boca o, incluso, los ojos.

La hemorragia se produce por la permeabilidad capilar que ocurre durante la menstruación. Esta es una condición particular en la que, durante su periodo menstrual, las mujeres no solo sangran a través de su parte íntima, sino por otras zonas del cuerpo.

El sangrado menstrual por otros orificios como los ojos o los oídos reciben su propio nombre. El flujo menstrual sea por la nariz se denomina meloplanía y el que sucede en los ojos hemorragia conjuntival.

Aunque, estas no son las únicas áreas en las que se puede dar el sangrado. Incluso, existen registros que reportan el sangrado menstrual en áreas como la nariz, las orejas, los pezones, las axilas, el estómago, las piernas y hasta la cabeza.

Usualmente, se da por el crecimiento de tejido del endometrio en zonas como las trompas de Falopio, los ovarios o los músculos del abdomen. Normalmente estos tejidos solo se engrosan dentro del útero y se expulsan cada 28 días. Ahora, los tejidos que crecen fuera del útero también se desprenden, pero no tienen una vía de salida, lo que causan complicaciones.

La menstruación vicariante es poco frecuente y se produce cuando el flujo menstrual está suplementado por otro órgano diferente a la vulva. (Infobae - Jesús Avilés)

Sintomatología

En la mayoría de los casos el desprendimiento del tejido endometrial en zonas como los ojos o la nariz pueden llegar a ser muy dolorosos.

Para el caso de la menstruación vicariante, se podría decir que se lleva la endometriosis a otro nivel. Allí donde esta se mantiene en la “zona V”, la vicariante puede desarrollarse en cualquier parte de cuerpo. Por lo que los tejidos endometriales pueden causar que las mujeres sangren a través de sus cavidades oculares durante el periodo.