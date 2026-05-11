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Estos son los rivales a los que más veces ha enfrentado la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: no lidera ninguno de los duelos

Inglaterra, Japón y Uruguay son algunos de los equipos clasificados a la Copa del Mundo 2026 a los que podría volver a enfrentar la Tricolor y aumentar el historial de partidos

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Ilustración de un futbolista con camiseta y capa de Colombia de espaldas, frente a las banderas de Rumanía, Yugoslavia, Inglaterra, Japón y Uruguay.
Colombia ha disputado seis copas del mundo en su historia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia disputará por séptima vez una Copa Mundial de FIFA 2026, un evento que marcará su debut frente a selecciones inéditas en su historial. Esta nueva participación no solo representa una oportunidad para ampliar su legado mundialista, sino que introduce rivalidades inéditas: República Democrática del Congo, Uzbekistán y Portugal serán adversarios de la selección nacional por primera ocasión en el torneo, un hecho que ha generado expectativas considerables alrededor del rendimiento del equipo.

En su recorrido por las seis ediciones anteriores, Colombia ha enfrentado a 17 selecciones distintas, aunque solo con cinco ha coincidido en más de una ocasión durante la fase final de la Copa del Mundo.

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Entre esos adversarios frecuentes destaca la selección de Rumania, que se consolidó como uno de los obstáculos más difíciles: los europeos vencieron a Colombia dos veces consecutivas, primero en la fase de grupos del Mundial de 1994 en Estados Unidos por 3-1 y luego en su debut en Francia 1998 con marcador de 1-0. El enfrentamiento de 1994 es recordado por el gol de larga distancia de Gheorghe Hagi, considerado uno de los momentos más emblemáticos de la eliminación colombiana en esa edición.

Colombia vs. Japón fue uno de los partidos de la Tricolor en la fase de grupos de Rusia 2018 - crédito REUTERS/Darren Staples
Colombia vs. Japón fue uno de los partidos de la Tricolor en la fase de grupos de Rusia 2018 - crédito REUTERS/Darren Staples

La presencia reiterada de Japón en el calendario mundialista colombiano también ha marcado una tendencia reciente. Ambas selecciones se enfrentaron en Brasil 2014, cuando la Colombia dirigida por José Pékerman superó a los asiáticos con un contundente 4-1, resultado que aseguró el primer puesto e invicto en el grupo.

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En contraste, en el Mundial de Rusia 2018 la historia se revirtió: Japón ganó 2-1 en un partido inaugural condicionado por la temprana expulsión de Carlos Sánchez y la posterior conversión de penal por parte de Shinji Kagawa. El marcador parcial fue nivelado con un tanto de Juan Fernando Quintero, pero la victoria final fue japonesa en la ciudad de Saransk.

La extinta Yugoslavia ocupa un lugar especial en el historial de rivales recurrentes. El primer encuentro tuvo lugar durante el Mundial de Chile 1962, donde Colombia sufrió su peor derrota en Copas del Mundo con un 5-0 a favor de los balcánicos. La rivalidad continuó en Italia 1990 cuando Yugoslavia se impuso nuevamente, esta vez por 1-0 en la fase de grupos con gol de Davor Jozic.

Ante Inglaterra, Colombia fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 - crédito REUTERS/John Sibley
Ante Inglaterra, Colombia fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 - crédito REUTERS/John Sibley

Respecto a Inglaterra, la selección sudamericana acumula dos enfrentamientos. El primero, en Francia 1998, culminó con un triunfo inglés por 2-0, episodio recordado por la imagen de David Beckham vistiendo la camiseta de Carlos Valderrama tras la eliminación de Colombia. Veinte años después, en Rusia 2018, el segundo capítulo tuvo un giro dramático: el gol de Yerry Mina llevó el partido a los penales tras el empate en tiempo reglamentario, pero Inglaterra clasificó al imponerse 4-3 en la tanda.

El debut histórico de Colombia en los mundiales tuvo lugar el 30 de mayo de 1962 frente a Uruguay, otro adversario sudamericano, en un encuentro que comenzó con ventaja gracias al tanto de Francisco Zuluaga pero que terminó con remontada uruguaya por obra de Sasía y Cubilla.

No fue hasta el Mundial de Brasil 2014 que Colombia logró equilibrar este antecedente, consiguiendo el triunfo por 2-0 en octavos de final con un doblete memorable de James Rodríguez en el estadio Maracaná. Esa victoria permitió a Colombia alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Mundial y fue la base de la que se considera su mejor campaña internacional.

Los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF
La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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