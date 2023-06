Así se escucha ‘un x100to’ de Bad Bunny con el Grupo Frontera en la voz de Paola Jara

Así se escucha ‘un x100to’ de Bad Bunny con Grupo Frontera en la voz de Paola Jara. Foto: Instagram @paolajarapj

Desde hace un tiempo, Paola Jara viene incluyendo algunos covers entre su repertorio musical. En el pasado ha lanzado su versión de temas como ‘Después De Ti’, que originalmente es de Alejandro Lerner, entre otros. Ahora bien, en sus conciertos la cantante de música popular también ha sacado a relucir algunos covers como el que más recientemente hizo de la canción ‘un x100to’, que Grupo Frontera y Bad Bunny sacaron al mercado en abril.

Así las cosas, el viernes 16 de julio la intérprete de ‘Murió el amor’ compartió en sus redes sociales un video donde se le ve interpretando brevemente el tema para el público de Don Matías, municipio de Antioquia. “Unx100to, ¡qué rico la cumbia!”, escribió la estrella de música popular en la descripción del video.

Al parecer, la versión que hizo del tema del reguetonero puertorriqueño gustó mucho entre los asistentes a su show, quienes corearon la canción con gran emoción. Además, entre los comentarios también se leen varios halagos hacia la cantante antioqueña: “la mejor del mundo mundial”, “Cada día más exitosa, bendiciones”, “sensacional”, “cada día me sorprendes con tu hermoso talento”, fueron tan solo algunos de los mensajes que le dedicaron sus seguidores.

A continuación, el video compartido por Paola Jara en sus redes sociales:

Posteriormente, la también intérprete de ‘No me preguntes’ publicó un video que funciona como resumen de lo que fue su concierto en el mencionado pueblo. “Don Matías ¡los amo! ¡Gracias por la increíble noche que me regalaron!” redactó en la leyenda del post.

Ya entre sus shows a futuro, Paola Jara se prepara para presentarse el 15 de julio en el Rancho del Charro, además del 12 de agosto en el Concierto Aniversario en Pereira.

No sobra mencionar que, la estrella de la música popular está casada con un colega del género: Jessi Uribe; ambos han conformado una de las duplas más famosas en la industria de la música colombiana.

Un fan de Paola Jara se le metió en el baúl del carro buscando una foto con ella: “Casi me mata del susto”

Los fanáticos muchas veces en su búsqueda de una foto con su artista favorito terminan asustándolos, ya sea porque se les suben a al escenario y los abrazan por sorpresa, porque en medio de las multitudes por tratar de obtener un autógrafo o fotografía los halan y los terminan lastimando o... hay quienes se esconden en el baúl del carro de su ídolo, como fue el caso de un admirador de Paola Jara.

La propia cantante de música popular acudió a sus Historias de Instagram para relatar el hecho, pues después de ofrecer un show en La Vega (Cundinamarca) encontró a su fan en el baúl de su automóvil. Fue así que tras enfocar a su admirador, con quien entabló una cordial conversación preguntándole su nombre y otras cosas, escribió sobre la imagen: “El susto más tremendo que me han pegado en un show, cuando me subí al carro después de que terminé estaba escondido en el baúl del carro para una foto, casi me mata del susto y luego nos ayudó a salir, abrió camino y todo”.

Tras despedirse amablemente, cantante de música popular le dijo a su fan: “No me vuelva a asustar así”. Aquí, el video completo:

Cuéntaselo, lo más reciente de Paola Jara

Si se habla de los últimos lanzamientos musicales que ha hecho la cantante, hay que mencionar el tema ‘Cuéntaselo’, una colaboración en la que participó al lado de Américo, un cantante chileno. La canción en conjunto con su videoclip fue lanzada a principios de mayo y hasta el momento va por más de un millón de visualizaciones en YouTube.