Gregorio Pernía no se quedó callado y respondió a usuaria que lo criticó por subir videos bailando con su hija

A través de las redes sociales, Gregorio Pernía siempre ha dado muestra de lo cercano que es con su hija Luna del Mar Pernía Rodríguez, pues por lo que se ha podido ver en estas plataformas ambos gozan de tener una armónica relación familiar. Tanto así que, incluso, suelen publicar videos bailando y de esta forma muestran lo mucho que se divierten juntos. Sin embargo, aunque son muchos los fanáticos de sus publicaciones, también tiene sus detractores y, recientemente, el actor quiso dar respuesta al comentario de una usuaria.

Así las cosas, el jueves 8 de junio el cucuteño compartió un video en su perfil de Instagram en el que comenzó por decir: “Subí un video con mi hija Luna y una señora me dice que me quiere, que soy un buen papá, que soy una persona luchadora, trabajadora, pero que no haga el ridículo porque hago un video con mi hija y la entiendo y lo acepto... pero si no tuviera ese corazón, ese niño por dentro, sería otra persona diferente amor. Madurar no es eso, creo yo en nombre de Dios, con todo el mayor respeto”.

Pernía no especificó el video al que se refería, empero, la última publicación que había realizado junto a Luna era un video en el que se le veía bailar mientras su hija lo miraba. Por otro lado, con un aparente tono de sarcasmo quiso mencionar que estaba próximo a lanzar su canción ‘Sugar Daddy’ por lo que supuestamente le preocupaba que la usuaria en cuestión viera el videoclip.

“Estoy preocupado porque el viernes 9 (de junio) sale el video de ‘Sugar daddy’, donde la señora lo vea, mejor dicho, véalo y acepto sus críticas. Pero es una forma de entretenerse en este planeta, en el 2023, en lugar de estar mostrando cosas grotescas en redes sociales, que se ven muchas cosas feas, estoy tratando de mostrar otro tipo de cosas, de poder sacar una risa, nos podemos divertir todos, de seguir siendo amigos y no es hacer el ridículo, es una forma de entretenerme”.

¿Cuál fue el origen de la canción ‘Sugar Daddy’?

Durante su paso por ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2021), la audiencia pudo conocer a mayor detalle la personalidad de Gregorio Pernía, quien durante su estadía en el programa de telerrealidad se mostró carismático, reflexivo, calmado y alegre. Y bueno, el actor sabe tomarse con humor cualquier situación que se le presente en la vida, por ejemplo, que alguien hiciera comentarios sobre su edad. El cucuteño promociona su próximo lanzamiento musical llamado ‘Sugar Daddy’ y respecto del origen de la canción, el propio actor lo reveló por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram en el que empezó por decir:

“Fui a hacer mercado y aparece una señora y me dice: Ay Gregorio. Y yo le digo: ¿que pasó?”. En ese momento, la estrella de televisión pensó que le harían un piropo, sin embargo, la mujer le comentó: “Gregorio le han entrado los años, ¿no?. Yo dije: Mi doña, tengo 52. Yo no sé si fue por arreglarla o algo, me dice: ¿Pero sabe qué?, yo a usted le he seguido su carrera y usted a partir de hoy va a ser mi sugar daddy”.

Posteriormente, Pernía llegó a la casa a contarle lo ocurrido a su esposa, Érika Rodríguez: “Llego a la casa y le digo a Érika: Amor, imagínese que voy al supermercado y me dice una señora que me han entrado los años, que tengo mis arruguitas y me dice Érika: Pues Gregorio, yo no sé lo he dicho porque soy su esposa. Otro golpe. (le respondió) Pero amor cómo me dice eso. Y me dice: pero tú eres mi sugar daddy. Relaciono una cosa con la otra, yo dije: Sugar Daddy no soy porque plata, plata no tengo, me voy a montar en la película por tres minutos, voy a hacerme un video que se llame Sugar Daddy”. Y es así como el video musical se estrenó este 9 de junio.