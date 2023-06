El doctor Carlos Jaramillo y la importancia de la medicina funcional: “He sido tildado de hereje, farsante, mentiroso”

El doctor Carlos Jaramillo se ha dado a conocer por su contenido en redes sociales y sus libros (Cortesía)

Preguntas sobre qué alimentos deberíamos consumir cada día, cuántas veces y cuáles eliminar de nuestra dieta son algunas de las más constantes en la consulta del doctor colombiano Carlos Jaramillo, escritor del bestseller llamado El milagro metabólico, y también de El milagro antiestrés y Como, el arte de comer bien para estar bien.

El doctor Carlos Jaramillo es graduado de la Universidad de La Sabana con énfasis en Gerencia en Salud, Senior Clinical Associate en cirugía y nutrición clínica de Yale University School of medicine. Además, tiene sus estudios de especialización en Medicina Funcional en el Institute for Functional Medicine en Estados Unidos; formación a través de la cual promueve un estilo de vida saludable con aval científico.

Con su trabajo el médico se ha dedicado a tratar, sanando desde la raíz, enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes entre otras; todo con una mirada diferente a la farmacéutica y más enfocada a los hábitos.

"El milagro metabólico" es uno de los 'bestsellers' del profesional de la salud

En diálogo con Infobae Colombia, el profesional de la salud señaló que el principal mensaje que lleva a través de sus consultas, libros y eventos como orador, “es que llevamos 120 años haciendo una medicina absolutamente fármaco centrista y unos 60 años con una medicina fármaco y quirúrgico centrista”, pero que siempre han existido otras maneras de tratar las enfermedades.

“Durante toda la historia de la humanidad en la que no existió este tipo de medicina, siempre los hábitos fueron importantes, no como campo de estudio, pero sí era algo a lo que la gente le prestó atención. A conocer los alimentos, a moverse, a conectarse con los ancestros, al valor de las comunidades, conocer lo que puedes o no comer y hoy no”.

Aunque reconoció que la farmacología y la cirugía han “salvado un montón de vidas”, explicó que se debe tener en cuenta que esto no hace parte del día a día de los pacientes. “En el día a día ocurren muchas cosas que aplicándolas tienen más impacto en mi salud y que si se aplican de manera poblacional eso sí sería transformar la salud”.

El doctor Carlos Jaramillo asegura que se pueden tratar diferentes enfermedades mejorando los hábitos alimenticios (Shutterstock)

Por ejemplo, en su libro El milagro metabólico el doctor Jaramillo expuso un enfoque diferente para la pérdida de peso y la mejora de la salud metabólica. Según el profesional la clave para ello no es simplemente hacer dieta y ejercicio, sino que se trata de comprender cómo funciona nuestro metabolismo y cómo podemos aprovecharlo en nuestro beneficio.

Todo esto, basado en una exhaustiva investigación científica que pretende el cambio hacia un estilo de vida saludable. A pesar de ello, recordó que ha sido criticado y cuestionado por proponer este enfoque en la medicina.

“Tal cual, yo soy tremendo hereje para muchos que piensan que si el colesterol se sube hay que recetar estatina y no hay nada más que pensar, y que si me duele la barriga tengo que tomar omeprazol y punto. Que alguien venga a cuestionar eso es criticado, he sido tildado de hereje, farsante, mentiroso”. Su enfoque atrajo a tantos pacientes interesados que, para tener una cita con él, había lista de espera hasta dos años; motivo por el que empezó a ser orador, escribir sus libros y crear contenido en las redes sociales.

A través de "El milagro metabólico" el autor ha ayudado a sus lectores a identificar la manera en que deben cuidar su metabolismo

“Llevamos años convencidos de que yo me enfermo, pero ni idea por qué y si me mejoró tampoco sabemos, sólo creemos que tiene que ver con lo que el médico nos formuló. Hay que devolverles a las personas la confianza en que mi salud depende de mí, tanto para enfermarme como para sanarme. Hay que hacer una medicina preventiva y terapéutica desde los hábitos donde yo soy el protagonista de mi salud”, aseguró el médico.

El doctor Carlos Jaramillo estará resolviendo dudas, firmando libros y compartiendo sus ideas en la primera versión de la Feria de la Belleza y Bienestar Farmatodo, la feria que promueve buenos hábitos saludables, con actividades de maquillaje, deporte, gastronomía, salud, alimentación saludable entre otras.

Este evento se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de junio en el parqueadero de la calle 94 con carrera 13 en la ciudad de Bogotá. La charla de El milagro metabólico con el doctor Carlos Jaramillo será el sábado 17 de junio de 2:00 p. m. a 3:30 p. m. La entrada es gratuita y también habrá espacio con personajes como los chefs y empresarios Juan Diego Vanegas y Leo Morán (Masterchef 2016), los reconocidos estilistas Malejo Cangrejo y John Navas, la exfutbolista profesional Nicole Regnier y la entrenadora Silvy Araújo.