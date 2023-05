En el cumpleaños de Diomedes Díaz, estos son los escándalos más recordados de “el Cacique”

(Colprensa / Cortesía del Festival de la Leyenda Vallenata)

Diomedes Díaz Maestre falleció a los 56 años en su casa en Valledupar el 22 de diciembre de 2013, cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio. Conocido como El Cacique de La Junta, se convirtió en uno de los artistas vallenatos más importantes del país; pero su vida no sólo la marcaron los éxitos musicales, también los escándalos.

Muerte de Doris Adriana Niño

El Cacique de La Junta fue condenado a 12 años de cárcel al ser hallado culpable de la muerte de Doris Adriana Niño. Finalmente, el artista sólo pagó tres años de esa condena al argumentar que padecía el síndrome de Guillain Barré y pagó a la familia de la mujer una indemnización por 135 millones de pesos.

En la actualidad, la muerte de Niño, fanática del cantante, en medio de hechos confusos junto a Diomedes, sigue siendo uno de los escándalos por el que más personas rechazan los homenajes que se realizan al legado del artista.

Diomedes Díaz y Doris Adriana Niño

El 15 de mayo de 1997, Doris tenía una cita con el cantante en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá, hasta donde llegó junto a un escolta del cantante, allí la esperaban Diomedes Díaz y Consuelo Martínez, quien estaba en embarazo de él. El cuerpo de Niño apareció al día siguiente en Tunja.

Aunque en principio se señaló que era una prostituta de la zona, sus familiares insistieron en la verificación del cadáver para dar cuenta de que era Doris Adriana. La Fiscalía determinó que, en medio de la noche que pasó con Diomedes, Niño murió por una sobredosis de cocaína.

Vetado en varias ciudades

La última esposa de Diomedes Díaz reveló que sucedió con las regalías.

Aunque El Cacique tiene un leal séquito de seguidores llamados diomedistas, incluso a casi 10 años de su muerte, sus incumplimientos a miles de ellos en sus shows hicieron que se convirtiera en una persona poco querida en varias ciudades del país.

El primer lugar del que Diomedes Díaz fue vetado fue la capital del Valle del Cauca. Luego de una presentación en la Plaza de Toros de Cali en 2005, a la que Díaz llegó siete horas tarde y, además, se le señaló de haber consumido cocaína en el escenario frente a los miles de asistentes. Ese escándalo llegó a todos los medios, con imágenes del artista utilizando un pañuelo en el que aparentemente tenía dicha sustancia.

Luego fue vetado en Sincelejo, Sucre. La Alcaldía local no aguantó las faltas de Diomedes a sus seguidores sincelejanos y no le volvió a prestar sus escenarios. En 2008 se dio la decisión de la administración prohibiendo que el Cacique de La Junta volviera a presentarse en la ciudad, luego de que le perdonaran que no se apareciera en varios shows que tenía programados.

Los excesos

Diomedes Díaz

Para nadie fue un secreto que en muchas ocasiones a Diomedes Diaz se le señaló de abusar del consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, esto también recuerda aquel momento en el que en medio de toda la polémica por el pañuelo en Cali, que el artista negó rotundamente, El Cacique aconsejó públicamente a las nuevas generaciones no consumir drogas.

Lo hizo en medio de una entrevista con el periodista José Gabriel. “Eso de la droga y el alcohol no lo lleva a uno a ninguna parte, se lo estoy diciendo yo. De verdad a la nueva generación le hago esa recomendación. Que uno tal vez con la droga y con el alcohol se sienta contento y feliz, y cree llevarse un mundo por delante y hacer las cosas perfectas ... qué va, mentiras. Lo que está es en perjuicio”.

Y concluyó diciendo que “Se lo estoy diciendo yo, por ejemplo. Mis queridos seguidores, mis queridos amigos, mis queridos niños colombianos por favor eviten la droga, eviten el alcohol que eso no los lleva a nada”.