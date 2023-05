Obsesionado: Anuel AA duerme con camiseta de Karol G

El domingo cinco de marzo de 2023, en su cuenta de Twitter Anuel publicó la frase “los hombres no lloran, los hombres facturan”, una clara referencia a la popular línea que aparece dentro de la colaboración de Shakira con el productor argentino Bizarrap. Crédito: @anuel / Twitter

Los “indirectazos-directos” de Anuel AA a Karol G parecen no tener fin. Últimamente el trapero puertorriqueño no ha parado de dejarle mensajes a una Carolina Giraldo, que parece desesperada por el asedio del cantante a través de las redes sociales. Y muestra de ello, la publicación del artista el 15 de mayo de 2023 donde apareció en un corto clip, acostado en una cama “durmiendo” junto a una camiseta que tenía estampada la figura de la paisa.

Te puede interesar: Lo que hay detrás de la pelea de Anuel AA y Feid por Karol G: al parecer todos facturan

Anuel AA tuvo una presentación en el SAP Center de San José en Estados Unidos, y para “agradecerles” a sus fans por el cariño recibido, publicó un carrete de fotografías en el que mostró todos los momentos de un concierto en el que presuntamente una fanática le habría arrojado la dichosa camiseta con la imagen de Karol G.

“Gracias por la camisa 👕😍🥰😘 PAREN DE HACERME ESTO PORQUE ME PONGO SENTIMENTAL 😏🤷🏽‍♂️🤦🏽‍♂️”, escribió el cantante acompañando unas instantáneas en las que además se le puede luciendo el tan “inesperado” regalo.

Te puede interesar: Anuel AA y Feid continúan con las indirectas en sus conciertos por culpa de Karol G: “La nena no quiere a ese”

Muchas fueron las reacciones al post, entre las que se encuentran unas que lo señalan por lo “intenso” y “fastidioso”, y otras que apuntan a que Anuel AA se está aprovechando de la mafa casi que mundial de Karol G para poder seguir figurando entre las principales noticias de farándula internacional.

esta fue la camiseta con la figura de Karol G con la Anuel AA apareció durmiendo en sus redes sociales. / Video @anuel

“Formas de hacer dinero 💴 nombrar a Karol en todos sus conciertos y publicaciones”; “Jajajaa El Fin de todo esto es la Polémica, tenernos a todo su público así 😂 Al final el sin KarolG no Brilla😢”; “Anuel en su momento más esquizofrenico”; “Esta vida es de valientes🤣”; “Bueno ya, ya está fastidiosito”; “Y karol g ni caso te hace 🥲”; “Que ma.mon este ánuel 😂😂😂 pero lo AMO JAJAJAJAJAJJAA”, dejaron algunos fans en la publicación.

Te puede interesar: Marcela Reyes le respondió a Anuel su “tiradera” a Feid: “No tiene velas en ese entierro”

Ahora bien, esta muestra desesperada de llamar la atención no ha sido la única que ha tenido Anuel por Karol G, pues también en otro concierto al cantante “repentinamente” le arrojaron un cojín con la cara de la paisa el cual agarró a besos. Sumado a esto, están las dedicatorias de las canciones “Mejor que yo” y “Más rica que ayer”, temas que continuamente utiliza el cantante en sus presentaciones para recordar a Karol G.

Ha sido tanto el “acecho” por parte de Anuel AA a Karol G, que la paisa recientemente decidió hasta bloquearlo de un Instagram donde además borró todas las fotografías que tenía con él cuando eran pareja.

Con esta medida habrá que esperar por si el puertorriqueño desiste de nombrar a Karol G en cada una de sus presentaciones y publicaciones, mismas que si bien le representan hoy en día ser “tendencia” también podrían terminar siendo esa cruz donde termine “crucificado”.

Anuel AA continúa con sus provocaciones contra Feid y dice que Karol G lo bloqueó

Anuel está desatado, o al menos eso parece. El reguetonero boricua continúa con sus provocaciones contra Feid, y recientemente compartió una galería de imágenes en su perfil de Instagram que incluyen un par de fotografías y un video sosteniendo unas tangas verdes que dicen: “Fuck Ferxxo’. Vale recordar que, el verde es el color que identifica al reguetonero colombiano y a su proyecto musical.

Aparentemente Anuel recibió la ropa interior de manos de algún fanático y la mostró en plena tarima durante uno de sus conciertos. Anteriormente ya había publicado otra galería fotográfica posando junto a un cartel que decía exactamente lo mismo: “Fuck Ferxxo”.

Anuel AA continúa con sus provocaciones contra Feid

Hasta el momento Feid no ha emitido palabra alguna sobre esta reciente situación; por su parte, parece ser que Karol G bloqueó a su exnovio, puesto que como leyenda de la mencionada galería el boricua escribió, entre otras cosas: “¿Saben qué? Me acabé de dar cuenta de que me bloquearon en IG ahora mismo o anoche. ¿Adivinen quién y por qué? parece que alguien se puso celoso y se encabronó”, seguido de emoticones de corazones verdes, nuevamente el color de Feid.