‘Politiquero’: Polo Polo arremetió contra Gustavo Petro tras el feminicidio en Unicentro en Bogotá

Luego del lamentable feminicidio ocurrido en Unicentro, la figura de oposición y el mandatario nacional protagonizaron un cruce de trinos.

La celebración del Día de las Madres en Bogotá estuvo atravesado por la tragedia debido al feminicidio perpetrado por Christian Camilo Rincón en contra de su expareja sentimental, con quien tenía un hijo de tan solo cinco años. El hecho violento que ocurrió en la localidad de Usaquén al interior del Centro Comercial Unicentro despertó la indignación de varias personas que se solidarizaron con la víctima mortal y con sus familiares.

Precisamente las redes sociales fueron el escenario donde las personas expresaron sus lamentos en memoria de la mujer identificada como Erikha. Entre quienes trinaron sobre la situación sobresalió el comentario del representante de las comunidades afro en el Congreso, Miguel Polo Polo, quien como de costumbre levantó polémica al culpar al presidente Petro por el terrible feminicidio.

“Esta es la consecuencia de poner en el poder a exterroristas; los bandidos se sienten empoderados y con el mensaje de paz total del Gobierno estos se sienten con licencia para delinquir. ¡Necesitamos urgente una política de seguridad! No más mano blanda”, aunque después de unos segundos y tras algunos comentarios que le señalaban oportunismo, la figura de oposición borró el trino, no obstante el pantallazo no se le escapó al presidente de la República.

Gustavo Petro lamentó lo ocurrido con Erikha y cuestionó a los políticos que usan este tipo de situaciones para sacar beneficio propio: “Lamento mucho lo sucedido en Unicentro: Feminicidio y suicidio. Pánico en la gente que no debería ser utilizado por la politiquería”.

Tras el trino del jefe de Estado el representante Polo Polo no se pudo contener y nuevamente realizó una publicación en la que nombrando exguerrillero a Petro y dándole el calificativo de homicidio al feminicidio, criticaba nuevamente al Gobierno nacional.

“Señor ex guerrillero: el politiquero acá es usted, que a punta de contar masacres en el pasado fue que llegó a la presidencia, y ahora pretende darle prebendas y subsidios a dichos masacradores a través de su “paz total”. Hoy fue un homicidio en uno de los centros comerciales más reconocidos, mañana puede ser una masacre, de las tantas que han habido en su nefasto gobierno. Póngase los pantalones y suelte el celular, que a punta de trinos no se resuelven los problemas de inseguridad del país”, comentó Polo Polo en el trino que en esta ocasión no borró.

La publicación de la figura de oposición en esta ocasión generó un mayor número de respuestas negativas de quienes lo señalaban de oportunista y cuestionaban su moral por utilizar la tragedia ocurrida en Unicentro como argumento para hacer política.

Estas fueron algunas de las reacciones desatadas tras la respuesta del representante de las comunidades afro en el Congreso:

Trágico desenlace

A 12 horas de haber sido ingresado de urgencias, murió Christian Camilo Rincón, quien disparó en contra de su expareja en medio de las celebraciones del Día de la madre, y luego atentó contra su vida.

El hombre de 31 años buscó quitarse la vida, en la tarde del domingo 14 de mayo, luego de haber cometido el feminicidio de Érika Aponte, con quien tenía un hijo de apenas cinco años.

Érika trabaja en una conocida pizzería del Centro Comercial Unicentro, al norte de Bogotá, hasta donde Rincón fue a buscarla pasadas las 5:00 de la tarde.

La pareja inició una discusión por motivos aún desconocidos, que fue escalando al punto en el que de un momento a otro sacó un arma y disparó en contra de la mujer, quien murió antes de poder recibir atención médica.

En un principio, el equipo de seguridad del Centro Comercial creyó que podría tratarse de un atentado, pero al llegar a la escena descubrieron que Christian también se había disparado en la cabeza.