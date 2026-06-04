Turista polaca se grabó sorprendida por la energía de los colombianos: “Son las 5:30 de la mañana y la fiesta continúa”

Una creadora de contenido polaca se llevó una sorpresa al salir a la playa en Colombia al amanecer y encontrarse con una fiesta vallenata que seguía en pie - crédito magdacyga / Instagram

La influencer polaca Magda Cygan @magdacyga sorprendió a sus seguidores al describir su experiencia al salir a la playa en Colombia a las 5:30 a. m. y encontrar una parranda vallenata.

Esto dijo: “Los colombianos no dejan de sorprenderme. Igual no podía dormir, así que decidí levantarme para ver el amanecer” y allí encontró a varias personas en plena fiesta en la playa.

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La creadora de contenido grabó el bullicio junto al mar y comentó: “En la playa la fiesta continúa, que creo que se puede escuchar. Y además, el agua está tan calentita”. Su relato captó la atención de miles, quienes reconocieron el carácter festivo local.

Algunos usuarios no tardaron en responderle con humor: “Realmente la fiesta no empezó temprano, no se había acabado”, mientras que otros explicaron: “Ella piensa que la fiesta ya empezó... lo más probable es que nunca haya parado desde el día anterior”. Las diferencias culturales también salieron a flote: “Ese ruido infernal insoportable las 24 horas no es de humanos”, bromeó un internauta. Entre las reacciones más celebradas, alguien resumió la escena: “Esa musiquita en la mañana viendo el mar y unas frías, que delicia”.

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Una viajera europea ha recorrido varias regiones de Colombia, desde el Valle del Cocorá hasta la costa Caribe, compartiendo consejos clave de salud y logística para turistas - crédito magdacyga / Instagram

En las últimas semanas, Magda Cygan, ha recorrido extensas regiones colombianas, desde Medellín hasta la costa Caribe, pasando por el Valle del Cocorá y Buenaventura. Su recorrido, marcado por paisajes y desafíos inesperados, ha generado interés entre sus seguidores.

Durante su travesía, Magda compartió recomendaciones esenciales para quienes deseen explorar Colombia. En uno de sus relatos afirmó: “Y en cuanto a las vacunaciones, antes de viajar, dos meses antes de mi viaje, fui a un médico de medicina tropical o también de medicina del viajero y le conté sobre mi plan de viaje, qué regiones de Colombia planeo visitar. Y juntos adaptamos mi paquete de vacunas”.

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En otro de sus videos hablo sobre el contraste entre la señalización de senderos en áreas naturales entre Colombia y Europa: En uno de sus mensajes, relató: “Estoy actualmente en un bosque en Colombia, en el valle El Valle de Cocora. Y justo me di cuenta de lo bien señalizados que están los senderos polacos. Aquí, lo que parecía un paseo inocente resultó ser una travesía bastante extrema. Es decir, soy una persona joven y en forma, lo manejo, pero no me esperaba lo que encontré”.

Un recorrido por los senderos del Valle de Cocorá sorprendió a una viajera europea que no esperaba la dificultad del trayecto, a pesar de su experiencia en rutas de montaña europeas - crédito magdacyga / Instagram

La comunidad suiza en Colombia está conformada por aproximadamente 2.500 personas. Los turistas de Suiza pueden ingresar al país para estancias de hasta 90 días sin visa, con opción de prórroga. Para el ingreso, se exige pasaporte vigente con al menos seis meses de validez y en perfecto estado, así como un tiquete de salida dentro del plazo autorizado.

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Los videos de la creadora han despertado la inquietud de muchos colombianos, que han preguntado por los trámites para visitar Suiza. Desde 2015, Colombia forma parte del acuerdo que exime de visa a los viajeros que se dirigen a países del espacio Schengen, entre ellos Suiza, para estadías de hasta 90 días por turismo, visitas familiares o estudios breves.

Para entrar a Suiza, los colombianos deben contar con un pasaporte electrónico o de lectura mecánica que tenga una vigencia mínima de tres meses después de la fecha de salida prevista. Además, es obligatorio presentar tiquete de ida y regreso, reservas de alojamiento y justificar fondos suficientes para la estadía, calculados entre 50 y 100 euros por día.

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La mujer relató con asombro encontrarse con una fiesta en la playa a las 5:30 a. m. - crédito magdacyga / Instagram

Si bien el seguro médico no es requisito obligatorio para turistas, sí se recomienda llevarlo, dado el alto costo de los servicios de salud en Suiza. Para quienes vayan a estudiar o trabajar, el seguro se convierte en una exigencia formal.

No está permitido extender la estadía más allá de los 90 días o realizar actividades remuneradas sin la visa correspondiente. Para quienes planean conducir, la licencia colombiana es válida durante los primeros 12 meses de residencia temporal.

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