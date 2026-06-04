Disidencias de ‘Calarcá’ estarían intimidando a comunidades del Pacífico para que voten por Iván Cepeda, según denunció Rodrigo Lara

El exsenador calificó esas votaciones como atípicas y las vinculó con municipios que la Defensoría del Pueblo identifica con riesgo por grupos armados - crédito Colprensa

A falta de 17 días para la segunda vuelta presidencial, que será entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, estarían impulsando el voto por el candidato del Pacto Histórico en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca, parte del Pacífico colombiano.

Así lo dio a conocer el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien hace parte de la campaña del movimiento Defensores de la Patria, en la que resaltó que el candidato del partido de Gobierno habría obtenido votaciones superiores al 70% del total de los votos, con tasas de participación inferiores al 45%.

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El excongresista, en declaraciones a Semana, calificó ese comportamiento electoral como “atípico” y lo relacionó con zonas que, de acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo, presentan mayor riesgo por intervención de grupos armados.

Lara afirmó que en Chocó, Nariño y Cauca Iván Cepeda habría superado el 70% de los votos con participaciones inferiores al 45% - crédito AFP/Colprensa

Así mismo, afirmó que los reportes incluyen al departamento del Caquetá (sur de Colombia), donde, según su versión, las disidencias estarían citando a presidentes de juntas de acción comunal para orientar el voto a favor de Cepeda.

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“Tengo reportes del departamento del Caquetá en donde se señala que las disidencias, allá manda el bandido Calarcá, están citando a los presidentes de juntas de acción comunal para dictarles instrucciones respecto del voto a favor de Iván Cepeda (...) el llamado que están haciendo es a salir a la calle, a desestabilizar el país, bloquear, vandalizar, amenazar e intimidar mediante las armas. Ese es el llamado que están haciendo con el desconocimiento de los resultados”, mencionó Lara al citado medio de comunicación.

Del mismo modo, el exsenador afirmó que esa situación no se limitaría a Caquetá, sino que se estaría presentando en zonas bajo control del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC), así como en los departamentos de Antioquia y Guaviare.

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Imagen de referencia - El informe de HRW denuncia que la ausencia estatal permite abusos y violencia contra comunidades indígenas y líderes sociales en Putumayo - crédito Colprensa

“Donde hay actores armados en estos departamentos y existe la posibilidad de constreñir al elector mediante las armas, Cepeda obtiene unas votaciones atípicas grotescas (...) la respuesta es clara. Tenemos poblaciones totalmente secuestradas”, comentó.

Por último, hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la libre participación de la ciudadanía en estas zonas del país.

Supuesto audio de las disidencias

Este caso se suma a la supuesta grabación en la que, un presunto integrante de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, exigirían a los habitantes de comunidades rurales de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá para que apoyen al senador Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico para las elecciones del 31 de mayo.

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En el audio, difundido inicialmente por Noticias RCN, al condicionarlos para que presenten un carné obligatorio, bajo amenaza de pérdida de tierras y cobros de hasta $200.000 por el documento.

Imagen de referencia - Desde el sábado 21 de junio, los militares fueron retenidos por miembros del grupo armado - crédito Colprensa

“Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Juepuerca, porque ahí si lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se indica en el mencionado audio.

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En otro tramo del audio, la misma voz advierte: “Los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas. Así me les toca vender las gallinas para pagarme la multa (...) yo quise ser bien, trabajar, pero como a la gente le gusta es la mala vida, que los vivan amenazando con la pistola en la mano”.

Al principio se creía que detrás de la grabación estaba alias Rogelio Benavides, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá en el sur oriente colombiano.

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Sin embargo, las autoridades nacionales descartaron que sea el líder guerrillero o un sujeto relacionado con el grupo alzado en armas. El ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, en una rueda de prensa, sostuvo que se trata de alias Sergio o David, un extorsionador que se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Medida de Seguridad de Ibagué “Picaleña”, en el departamento del Tolima.

Alias Sergio es señalado de afectar y generar temor en algunos sectores productivos del departamento del Huila - crédito Inpec/sitio web y captura de video/@LaPaginaC/X

A su vez, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que el recluso llevaba cerca de tres meses impulsando acciones de extorsión desde el penal. “Este sujeto ha buscado suplantar a grupos armados organizados señalando ser cabecilla del frente. Se encuentra privado de la libertad por el delito de porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir”, manifestó el alto oficial.

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En su momento, Pedro Sánchez pidió a la ciudadanía reflexionar sobre la circulación de desinformación, al considerar el periodo electoral que transcurre en el territorio colombiano.