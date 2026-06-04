Gustavo Petro ordenó bombardear a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare: “Se masacraron”

La orden de Gustavo Petro fue anunciada en su cuenta oficial de X - crédito Joaquín Sarmiento/AFP/Presidencia

En su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro anunció que ordenó un bombardeo contra las disidencias de alias Iván Mordisco en Guaviare.

El pronunciamiento del jefe de Estado ocurrió después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informara sobre la captura de alias La Mona o Katherine, presunta cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco, en un operativo realizado en la vía que conecta Melgar con Ibagué.

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Sin especificar el lugar y mediante un breve mensaje, el mandatario colombiano anunció que ordenó el bombardeo en el departamento de Guaviare.

El pronunciamiento de Gustavo Petro ocurrió después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informara sobre la captura de alias la Mona o Katherine - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El mandatario también entregó un balance de lo sucedido, en el que se reportó un menor recuperado, trece fusiles incautados y tres integrantes de su fuerza muertos.

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“He ordenado un bombardeo en el Guaviare donde se masacraron entre si con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combate. Un menor recuperado, trece fusiles incautados y 3 muertos de su fuerza”, expresó el presidente Petro.

Gustavo Petro entregó un balance de lo sucedido, en el que se reportó un menor recuperado, trece fusiles incautados y tres integrantes de su fuerza muertos - crédito @petrogustavo/X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de tres combatientes de la disidencia de las Farc, comandadas por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en un nuevo bombardeo del Ejército sobre una zona rural de San José del Guaviare, en la zona sur del país.

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El alto funcionario indicó que se ha tratado de una “contundente operación” contra el “círculo cercano” de ‘Mordisco’, así como el bombardeo número 23 ordenado por el actual Gobierno de Gustavo Petro contra estas “estructuras del narcotráfico que atentan contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”.

Sánchez detallo que el lugar del ataque está a tan solo 22 kilómetros de distancia del área en la que recientemente los grupos armados que comandan ‘Mordisco’ y Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, se enfrentaron violentamente por el control del territorio, dejando al menos medio centenar de muertos.

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Detalles del operativo

El mensaje citado por el presidente Petro detalla que en una operación realizada en la vía entre Ibagué y Melgar, la Policía Nacional de Colombia capturó a tres presuntos cabecillas bajo el mando de alias Iván Mordisco y decomisó abundante material de guerra que presuntamente sería utilizado en acciones terroristas y homicidios en los departamentos de Meta y Guaviare.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó el impacto de la acción en la desarticulación de estructuras criminales armadas.

De acuerdo con el anuncio, la intervención de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, permitió interceptar un vehículo en el que se transportaban más de 1.200 cartuchos calibre 5.56, 18 cargadores para fusil, un cañón para ametralladora y otros componentes bélicos ocultos en una caleta. Según las autoridades, el material estaba destinado a fortalecer las capacidades de grupos armados ilegales y a coordinar ataques contra la Fuerza Pública.

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Entre los capturados figura alias La Mona o alias Katherine, señalada como presunta cabecilla de una comisión armada en el Meta. Las investigaciones la vinculan con la coordinación de acciones criminales y el traslado de menores reclutados desde Cauca hacia Guaviare. Además, fue detenida una persona de nacionalidad ecuatoriana que viajaba con dos ciudadanos colombianos implicados en la misma estructura.

El Ministerio de Defensa resaltó que la incautación de este arsenal representa un golpe significativo para las disidencias de las extintas Farc, específicamente la facción liderada por alias Iván Mordisco. El operativo, según fuentes oficiales, evitó la movilización de armas que serían empleadas en atentados y homicidios en zonas rurales y urbanas de los departamentos afectados.

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Pedro Sánchez destacó el impacto de la acción en la desarticulación de estructuras criminales armadas - crédito @PedroSanchezCol/X

Pedro Sánchez expresó su reconocimiento a los organismos de inteligencia y a los miembros de la Policía Nacional “que continúan protegiendo a Colombia con valentía y compromiso.”

Además, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el crimen organizado a través de las líneas telefónicas habilitadas para atención y protección, tales como 314 358 7212, 107, 157, 147, 165 y 141 para casos de reclutamiento infantil.

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El comunicado del ministro concluyó con un llamado a la colaboración ciudadana y a la confianza en las instituciones de seguridad, reiterando que “el Estado somos todos… y los buenos somos más”.