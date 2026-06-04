Medellín y Santa Fe ya tienen las fechas de sus partidos en playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los horarios

La Copa Sudamericana tendrá su final en Barranquilla, el 21 de noviembre de 2026-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La segunda mitad del 2026 ya está en marcha. Mientras las ligas y copas continentales están en receso, la acción de la Copa Sudamericana estará cargada de grandes juegos a partir de julio.

Tras conocerse el 29 de mayo los emparejamientos de la Gran Conquista, en los que Santa Fe y Medellín quedaron como principales representantes del fútbol colombiano, la Conmebol dio a conocer los horarios de los partidos de ida y vuelta de los “Cardenales” y el “Poderoso de la Montaña”.

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El "Poderoso de la Montaña" tendrá un partido difícil ante el Vasco da Gama de Río en donde juegan los colombianos Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza-crédito @Sudamericana/X

En primer lugar, Independiente Medellín jugará el duelo de ida, el 22 de julio de 2026 a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y la vuelta la disputará el 29 del mismo mes.

Por su parte, Independiente Santa Fe comenzará la serie ante el cuadro venezolano del Caracas FC en el estadio El Campín, y tendrá que cerrar en el estadio Olímpico de la capital del país vecino la serie de los octavos de final.

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El cuadro "Cardenal" se medirá ante uno de los equipos más importantes del fútbol de Venezuela: Caracas FC. El excampeón de 2015 quiere volver a las principales portadas del fútbol sudamericano -crédito @Sudamericana/X

A continuación, así quedaron los horarios de los partidos:

Ida

Independiente Medellín (Colombia) vs. Vasco da Gama (Brasil)

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 21 de julio de 2026

Club Nacional (Uruguay) vs. Tigre (Argentina)

Estadio: Gran Parque Central de Montevideo

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 21 de julio de 2026

Universidad Central (Venezuela) vs. Santos FC (Brasil)

Estadio: Olímpico de Caracas

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 21 de julio de 2026

Lanús (Argentina) vs. Cienciano (Perú)

Estadio: Ciudad de Lanús de Buenos Aires

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 21 de julio de 2026

Sporting Cristal (Perú) vs. RB Bragantino (Brasil)

Estadio: Alejandro Villanueva de Lima

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 22 de julio de 2026

Bolívar (Bolivia) vs. Grêmio de Porto Alegre (Brasil)

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 22 de julio de 2026

Santa Fe (Colombia) vs. Caracas FC (Venezuela)

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 22 de julio de 2026

Boca Juniors (Argentina) vs. O’Higgins (Chile)

Estadio: La Bombonera de Argentina

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 23 de julio de 2026

Vuelta

Tigre (Argentina) vs. Club Nacional (Uruguay)

Estadio: José Della Giovanna de Buenos Aires

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 28 de julio de 2026

Santos FC (Brasil) vs. Universidad Central (Venezuela)

Estadio: Urbano Caldeira de Santos (Estado de São Paulo)

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 28 de julio de 2026

Vasco da Gama (Brasil) vs. Independiente Medellín (Colombia)

Estadio: São Januário de Río de Janeiro

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 29 de julio de 2026

Cienciano (Perú) vs. Lanús (Argentina)

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega de Cusco

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 29 de julio de 2026

RB Bragantino (Brasil) vs. Sporting Cristal (Perú)

Estadio: Nabi Abi Chedid de Bragança Paulista (Estado de São Paulo)

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 29 de julio de 2026

Grêmio de Porto Alegre (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia)

Estadio: Arena do Grêmio de Porto Alegre

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 30 de julio de 2026

Caracas FC (Venezuela) vs. Santa Fe (Colombia)

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Caracas

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 30 de julio de 2026

O’Higgins (Chile) vs. Boca Juniors (Argentina)

Estadio: El Teniente de Rancagua

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Fecha: 30 de julio de 2026

Así se dio la clasificación de Santa Fe y Medellín a la Copa Sudamericana

Santa Fe y Medellín serán los representantes colombianos en la Copa Sudamericana-crédito @Sudamericana/X

Independiente Santa Fe siguió en competencia internacional al vencer a Peñarol por 1-0 el 27 de mayo de 2026 en Montevideo, aunque el triunfo no le alcanzó para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores y lo envió a la Copa Sudamericana, torneo en el que buscará su segundo título; Independiente Medellín, a su vez, cayó 1-0 ante Estudiantes de La Plata el 26 de mayo y también pasó a los playoffs del certamen continental.

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El desenlace de ambos equipos colombianos quedó definido por su ubicación final en sus grupos. Santa Fe terminó tercero en el Grupo E con ocho puntos tras su victoria en el estadio Campeón del Siglo, mientras Medellín quedó tercero en el Grupo A después de perder en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Santa Fe necesitaba ganar y esperar una derrota de Platense ante Corinthians para seguir en la Libertadores. Eso no ocurrió: Platense se impuso 2-0 en Brasil y dejó sin opciones al equipo bogotano pese a su triunfo en Uruguay.

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La victoria de Santa Fe se resolvió temprano. Alexis Zapata marcó a los 12 minutos con un remate cruzado, en una acción que premió el buen inicio del conjunto colombiano, que tomó la pelota, adelantó líneas y buscó instalarse en campo rival.

Santa Fe sostuvo la ventaja en Montevideo y entró a la Sudamericana como tercero del Grupo E

Peñarol afrontaba el partido con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse con vida internacional y aspirar al paso a los playoffs de la Sudamericana. El gol en el primer cuarto de hora cambió el desarrollo del encuentro y favoreció a un visitante que mostró orden táctico, líneas compactas y control durante buena parte del compromiso.

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Antes del descanso, el equipo bogotano manejó mejor la pelota y limitó las aproximaciones del conjunto uruguayo. Peñarol tuvo dificultades para atacar y no logró imponer condiciones en esa etapa.

En el segundo tiempo, Peñarol adelantó líneas, presionó con mayor intensidad y asumió riesgos en busca del empate, con el juego aéreo como principal recurso. El palo evitó dos veces la igualdad: primero tras un cabezazo y luego en un intento de Jesús Trindade; Abel Hernández también tuvo una opción que pasó muy cerca del arco defendido por Mosquera Marmolejo.

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El partido incluyó un reclamo de penal de Hugo Rodallega, pero el árbitro Kevin Ortega interpretó que el defensor jugó primero la pelota. Ortega también amonestó a Emanuel Gularte por una falta táctica y, en la última acción, no le mostró una segunda amarilla al zaguero local.

Hubo además una interrupción cuando Kevin Ortega se acercó a los capitanes para comunicarles una situación relacionada con la tribuna sur del estadio. Durante el tramo final siguieron cayendo objetos desde la grada sobre el arco de Mosquera Marmolejo, en medio de un aumento de la tensión en las tribunas.

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Medellín perdió en La Plata por un gol en el tiempo agregado y jugará los playoffs

Medellín cayó en su visita ante Estudiantes en Buenos Aires, y cayó a la zona de playoffs de la Copa Sudamericana-crédito @edelpoficial/Instagram

Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 1-0 ante Estudiantes de La Plata el martes 26 de mayo de 2026 en La Plata. El único gol lo marcó Mikel Amondarain a los 90+2 y ese resultado clasificó al equipo argentino a los octavos de final.

La jugada decisiva tuvo revisión arbitral. El juez anuló inicialmente la acción por un presunto fuera de juego, pero el VAR convalidó el tanto de Estudiantes.

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El primer tiempo tuvo pocas situaciones claras y terminó sin goles. La ocasión más nítida antes del descanso fue del DIM: Fernando Muslera atajó un remate de Baldomero Perlaza y, en el rebote, Yony González definió por encima del travesaño.

En la segunda parte, el encuentro se volvió más cortado y cargado de tensión, con el equipo local empujado por la necesidad de ganar. En el tramo final, Eder Chaux sostuvo el empate con una atajada ante un cabezazo de Santiago Núñez, pero el conjunto de Medellín casi no pasó de la mitad de cancha antes del tanto definitivo.

La derrota por la mínima dejó al DIM en el tercer lugar del Grupo A. Esa posición lo ubicó en los playoffs de la Copa Sudamericana.