Emergencia en el sur de Antioquia por el desbordamiento de la quebrada Santa Bárbara: afectaciones en dos puentes, la iglesia y personas evacuadas

Las inundaciones afectaron la iglesia, la plaza, el centro de salud y una casa que quedó aislada en Santa Inés - crédito @EltrinoCo/X

La avalancha de lodo y agua generó una situación de máxima alerta en el municipio de Andes, Antioquia, tras una repentina crecida de la quebrada Santa Bárbara.

El fenómeno, desencadenado por lluvias intensas en la cordillera occidental, afectó principalmente al corregimiento de Santa Inés e inundó extensas áreas habitadas y de infraestructura comunitaria.

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Videos grabados por la comunidad muestran el impacto que dejó el desbordamiento del afluente entre la vereda Santa Bárbara y el corregimiento Santa Inés. El suceso, originado por lluvias torrenciales en la tarde del miércoles 3 de junio, ocasionó que una creciente tipo avalancha arrasara todo a su paso.

Según el reporte oficial, 21 viviendas sufrieron graves inundaciones y al menos dos resultaron completamente destruidas. Una casa quedó aislada en medio del agua, convertida en una especie de isla detrás de la escuela local, lo que evidencia la fuerza y velocidad de la corriente.

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El cuerpo de bomberos de Andes reportó que cerca de 10 veredas quedaron incomunicadas por la emergencia - crédito Captura de video

La crecida afectó también la iglesia, la plaza central y dejó a una casa completamente rodeada por agua, obligando a sus ocupantes a buscar refugio.

El comandante del cuerpo de bomberos local, capitán Luis Gonzalo Correa, describió los daños: la corriente arrasó el puente La Calera y el denominado El de la Pobre, dejando incomunicadas varias zonas rurales. Además, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Andes detalló detalló que cerca de 10 veredas quedaron incomunicadas tras el paso del torrente.

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La magnitud del evento forzó la evacuación de quienes residían junto a la quebrada, estimando que alrededor de 150 personas debieron abandonar sus viviendas de manera preventiva.

Correo agregó que la fuerza del agua transformó una vivienda en una isla, aislada en medio del corregimiento, y provocó la inundación de un tramo clave de la vía principal, justo frente al centro de salud.

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Las inundaciones afectaron la iglesia, la plaza, el centro de salud y una casa que quedó aislada en Santa Inés - crédito @EltrinoCo/X

La emergencia también impactó instalaciones públicas y comerciales. El templo religioso, la escuela y dos comercios del sector quedaron sumergidos en agua y lodo tras el desbordamiento. La vía principal de la zona también fue anegada, dificultando las labores de atención y rescate.

La destrucción de dos puentes peatonales agravó la situación, ya que aproximadamente 12 veredas quedaron incomunicadas. Este aislamiento complica la llegada de ayuda y el traslado de los habitantes que necesitan atención prioritaria.

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Las comunidades ribereñas recibieron la orden de evacuar de inmediato. La recomendación de las autoridades incluyó mantenerse lejos de los puentes y seguir las rutas de evacuación definidas, debido al riesgo de una creciente súbita. El flujo de lodo y agua provenía del sector Santa Bárbara, aunque el punto preciso del desprendimiento de tierra aún no ha sido identificado.

El evento dejó, además, la inundación del templo parroquial y parte de la iglesia, así como del centro de salud, comprometiendo servicios básicos esenciales para la población.

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Una avenida torrencial en la quebrada Santa Bárbara causó una emergencia en el corregimiento Santa Inés, en Andes, Antioquia - crédito Captura de video

Las autoridades locales dispusieron una evacuación urgente para quienes residían en las zonas de mayor riesgo. Actualmente, bomberos y equipos de emergencia siguen presentes en el área, considerando que el riesgo de nuevas crecientes se mantiene mientras persistan las lluvias.

Solicitud de apoyo y evaluación de daños

Frente a la gravedad de la situación, las autoridades municipales solicitaron al Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) la realización de un sobrevuelo temprano el jueves para dimensionar el alcance de los daños y coordinar una respuesta efectiva. El objetivo es obtener una visión detallada de las afectaciones y establecer prioridades para la atención de damnificados y la recuperación de la conectividad vial.

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Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a las indicaciones de los organismos de emergencia, a la espera de nuevas acciones que permitan retomar la normalidad tras este episodio de lluvias intensas y desbordamiento de la quebrada.