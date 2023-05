Fico Gutierrez rechazó las palabras del coronel John Marulanda sobre un golpe de Estado en contra del presidente Petro

Exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez | (Colprensa-Sergio Acero)

A través de su cuenta de Twitter, el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, Federico –Fico– Gutierrez, rechazó enfáticamente los comentarios del coronel retirado (r) John Marulanda sobre un supuesto golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro.

“Yo rechazo de forma categórica cualquier alusión que pudiera llegar a hacer alguien con relación a un supuesto golpe de estado al Presidente Petro”, dijo Fico Gutiérrez en un trino.

Además, mencionó que es peligroso hablar de un golpe de Estado, ya que esto podría ser utilizado por el presidente Petro para alargar su periodo presidencial: “Quien solo se atreva a mencionarlo, les da el poder de inventarse uno y así quedarse en el poder. Por nada del mundo sería justificable ni siquiera una simple mención”.

Por último, señaló que la democracia y la Constitución Política hay que defenderlas a toda costa, y que eso va para todos los actores sociales del país y para el mismo presidente Gustavo Petro.

“La Democracia y la constitución se respetan. Eso sí, espero que Petro también lo haga y sea claro con el país y diga si piensa quedarse en el poder más allá de los 4 años de su gobierno”, señaló Fico Gutiérrez a través de un tuit.

Tuit de Fico Gutiérrez

Qué fue lo que dijo Marulanda sobre defenestrar al presidente Petro

En declaraciones pasadas a la W Radio, se le preguntó a John Marulanda que si “¿considera que sí es cierto que se está politizando a la fuerza pública?” Fue entonces cuando habló de defenestrar al presidente Petro:

“Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú, y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto, aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, y no hablo como presidente de Acore, hablo como un miembro más de la reserva, que en sus funciones cumple con sus tareas”.

Después dijo que cree que las reservas activas de las Fuerzas Armadas van “para la formación de un partido político, creo que vamos para la formación de un movimiento político y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte, como para manejar la situación política que se presenta”.

Al terminar su respuesta, se le preguntó qué quería decir con eso de “defenestrar al presidente”. El coronel (r) Marulanda negó lo que acababa de decir y afirmó que se había referido al expresidente Pedro Castillo: “No, no, mire, yo hablé de la primera persona del presidente del Perú, de Castillo, no me refería al presidente de Colombia”.

“No mire, yo en ningún momento (acá se corta el audio unos segundos) que el presidente actual de Colombia fuera defenestrado, yo lo que quise de decir es que Castillo, en Perú, fue defenestrado, y así como él lo fue, eventualmente, eventualmente, puede...”, dijo el coronel hasta que se cortó la comunicación.

En la continuación de Sigue la W en YouTube, el coronel se retractó y dijo: “Yo corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente (Gustavo Petro) como se defenestró al presidente peruano Castillo, y corrijo no se trata, entonces, de defenestrar al presidente colombiano, que tiene toda la legalidad del caso, es legítimo, es perfectamente plausible el hecho de que él sea presidente de la República”

Cabe señalar que por este episodio, John Marulanda será investigado por la Fiscalía General de la Nación, entidad que dio a conocer un comunicado de prensa sobre el tema.

En el primer apartado, el ente investigador señala que rechaza enfáticamente “cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes”.

En segundo lugar, La Fiscalía señaló que –a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y su Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)– se buscará determinar la posible configuración de alguna conducta delictiva por parte del militar retirado.

“(...) conductas constitutivas de delita, a la luz del Código Penal, y lograr el esclarecimiento de los hechos”, señaló la Fiscalía General de la Nación luego de las declaraciones del coronel (r) John Marulanda.