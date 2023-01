Romeo Santos será padre por cuarta vez

Romeo Santos estrenó su canción "Solo conmigo" y confirmó que será padre por cuarta vez. (Crédito: Manuel Vélez)

Hace una semana era Shakira la que conmocionaba las redes sociales con el lanzamiento de la Music Sessions #53 en la que lanzó duras críticas en contra de su expareja Gerard Piqué. Ahora es Romeo Santos el que enciende la polémica con el anuncio de que se convertirá en padre por cuarta vez, ya que el dominicano estrenó su nuevo sencillo titulado Solo conmigo en el que, además, mostró a madre de sus tres hijos.

Fue a través de su cuenta de Instagram, en la que el intérprete de Imitadora video en el que participó como protagonista Jessica Cediel, presentó un adelanto de esta producción que hace parte de su disco Fórmula Vol. 3. La producción dejó ver a un Romeo más íntimo con una mujer que, según se conoció es su pareja en la vida real y la madre de sus tres hijos.

El video también deja ver los momentos de intimidad que vive una pareja, por lo que se ve a Romeo y a su esposa, que es la protagonista del clip, completamente desnudos mientras las caricias forman parte del panorama, que algunos de los internautas han calificado como subidos de tono. Y es que el cantante no suele hacer pública su vida privada muy seguido, por lo que la sorpresa fue ver a su pareja en avanzado estado de gestación.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al conocerse las imágenes que protagonizó El Rey de la bachata junto a su pareja, y los comentarios se enfocaron en la fotografía del clip que para algunos fue explícita, entre los que destacan: “soy la única que se dio cuenta de que la modelo es su mujer”; “apuesto lo que quieran que ella es la esposa de Romeo”; “qué asco de video, deberían censurarlo”; “cuando se llega a esos extremos es porque el disco ya no está vendiendo como antes”, entre otros.

Cabe mencionar que dicho álbum se estrenó en noviembre de 2022 y tuvo colaboraciones con artistas como Christian Nodal, Rosalía y Justin Timberlake. El video fue estrenado el 17 de enero y ya se acerca a las 650.000 reproducciones en YouTube y en las plataformas digitales se ubica en la posición número 12.

Romeo Santos confirmó que será padre por cuarta vez a través del video "Solo conmigo" en el que la protagonista es su pareja. @romeosantos/YouTube

Por ahora, se desconoce la identidad de la pareja del dominicano, ya que han decidido mantener su relación alejada de los lentes de las cámaras y los diferentes portales de la prensa rosa que siguen los pasos de las celebridades. Al respecto, en una entrevista que concedió a un medio de comunicación, señaló que no hablaría sobre su esposa:

“Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian”, dijo en una oportunidad.

Romeo Santos vuelve a Colombia: esto es lo que se sabe

El cantante, que actualmente se encuentra inmerso en el tour promocional de su más reciente producción, ‘Fórmula Vol. 3′, se presentará en la capital del país el próximo 7 de marzo en el Movistar Arena, de acuerdo con la información de Bizarro Live Colombia, empresa encargada de traer al músico.

Cabe recordar que días atrás ya se había confirmado que el dominicano se presentaría en la ciudad de Cali el próximo 4 de marzo de 2023, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Sería la primera parada de lo que será su paso por nuestro país. Allí la boletería se puso a la venta a través de la tiquetera Más Boletería a partir del 9 de diciembre.

