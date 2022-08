“Muy guapo, muy talentoso”: Jessica Cediel habló de su trabajo con Romeo Santos

Jessica Cediel, presentadora colombiana. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Aunque Jessica Cediel se ha desempeñado principalmente como presentadora a lo largo y ancho de su carrera en el mundo televisivo, la bogotana también ha ejercido como actriz ocasional en uno que otro largometraje, además de ser modelo y protagonista de videos musicales. Sobre este último aspecto, en el año 2017 la estrella colombiana protagonizó el videoclip de ‘Imitadora’, tema de Romeo Santos, cantante de bachata.

Ya han pasado cinco años desde entonces, pero todavía sus seguidores siguen manteniendo vivo el interés por conocer detalles de este proyecto laboral que Cediel tuvo con el mencionado artista. De hecho, durante los recientes días un usuario le envió el siguiente interrogante a su cuenta de Instagram: “¿Qué te pareció grabar con Romeo Santos?”.

Posteriormente, la presentadora calificó como “increíble” la experiencia de rodar el videoclip de ‘Imitadora’ con el famoso cantante de bachata, quien también ha tenido como protagonsitas de sus videoclips a estrellas internacionales como la mexicana Eiza González, que al día de hoy logró consolidar una carrera actoral en Hollywood. González participó en el video musical de ‘Propuesta indecente’ (2013).

Jessica Cediel y su experiencia al trabajar con Romeo Santos:

“Fue espectacular, la experiencia increíbe; un gran artista, excelente ser humano, muy guapo, muy talentoso y el video es muy bueno, para los que no lo han visto corran a verlo: es ‘Imitadora’ con Romeo Santos, y yo soy la protagonista”, fueron las palabras que expresó Jessica Cediel desde sus Historias de Instagram sobre el asunto en cuestión.

En su momento, para promocionar su trabajo con Santos, la bogotana publicó un video en su perfil de Instagram bailando un fragmento de la canción y al respecto escribió en la leyenda: “Bueno... Y como no bailarla, sentirla, gozarla ¡si es un hit! Imitadora”.

No sobra mencionar que las grabaciones de este video musical se desarrollaron en Miami, Estados Unidos.

Jessica Cediel, protagonista de video musical de Naldy:

Entre los quehaceres musicales que Naldy (cantante urbano caleño) ha tenido durante los ocho meses que van del 2022, en marzo pasado le figuró el lanzamiento de una canción colaborativa con Natan & Shander, la cual recibió el nombre de ‘Guatapé’. Y, si se habla de la modelo protagonista del videoclip, esta fue Jessica Cediel. De modo que, una vez más la bogotana trabajó para un videoclip.

No me echen ese muerto, la última película que rodó la presentadora:

Respecto de sus labores en la actuación, en octubre de 2021 se estrenó ‘No me echen ese muerto’, película en la que la presentadora fue una de las integrantes del elenco, junto con comediantes como Iván Marín, Polilla y varios vás.

“¡Se llegó el día! Estoy muy feliz de compartirles el gran lanzamiento de nuestra película: ¡No me echen ese muerto!, Una historia que les va a encantar. Más de uno se sentirá identificado(a)... ‘Martina’ … un personaje que llegó a mi vida y me enamoró. Gracias a Take on Productions por la oportunidad, un placer. Y gracias a este elenco maravilloso”, escribió por aquel tiempo la modelo en su perfil de Instagram.

El público puede ver dicho largometraje en Prime Video, en cuanto a su sinopis, en la plataforma se puede leer: “La repentina muerte de Javi (Nélson Polanía), un exitoso Influencer, llega de sorpresa, pero él no está listo para irse, así que su espíritu decide quedarse en este mundo al lado de Martina (Jessica Cediel), su amada esposa, y de paso vengarse de “El Severo” (Iván Marín) su más desafiante rival en las redes sociales”.

SEGUIR LEYENDO: