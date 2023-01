Polémica por el traslado de “Kiko” Gómez a la cárcel de Barranquilla por problemas de salud

El exgobernador “Kiko” Gómez fue trasladado a la cárcel de Barranquilla (Colprensa/Germán Enciso)

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez Cerchar, fue trasladado de la cárcel La Picota en Bogotá a la de El Bosque de Barranquilla, por presuntos problemas de salud.

Kiko Gómez salió del centro carcelario de la capital, donde se encontraba desde hace once años, bajo un complejo operativo de seguridad.

Además, se conoció que el traslado se produjo gracias a una solicitud de su defensa, que mencionó sus problemas de salud. El exgobernador de La Guajira se encuentra bajo custodia de los grupos especiales del Instituto.

Gómez Cerchar está condenado a 55 años por los crímenes perpetrados el 28 de agosto de 2012, en contra de la alcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito, su esposo, Henry Ustáriz y su conductor, Wilfredo Fonseca. Las investigaciones establecieron que fue el determinador del triple homicidio, dándole órdenes directas a la banda criminal de Marquitos Figueroa.

“Está probado que en los hechos participaron personas que integraban tanto la banda criminal de Marquitos Figueroa como las AUC, que el móvil fue la supuesta presencia de un guerrillero en el predio donde estaban las víctimas y que la orden fue impartida por el señor Gómez Cerchar”, se conoció en la determinación.

También tiene una condena de 40 años de cárcel por los asesinatos del concejal de Barrancas, Luis López Peralta, Luis Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, el primero perpetrado el 22 de febrero de 1997 y los otros el 7 de julio del año 2000.

Una de las víctimas del proceso, Diana López Zuleta, periodista e hija del exconcejal Luis Gregorio López, rechazó el traslado de Kiko Gómez desde La Picota, pues en diferentes oportunidades el exgobernador había presentado excusas médicas para sacar permisos.

En la mañana del miércoles 18 de enero en diálogo con Caracol Radio, López afirmó que “preocupa que ni siquiera sabemos si fue valorado por un médico de Medicina Legal, que es en estos casos lo que se debería hacer”.

“Cuando estábamos en el juicio por ejemplo, él intentó que le dieran detención domiciliaria a través de unos médicos que pagó y no quería dejarse valorar por médicos de Medicina Legal. Entonces preocupa porque para mí, es un beneficio. Ayer pedí un derecho de petición al Inpec pidiendo cuál fue la resolución, cuáles fueron los soportes que se ordenaron para hacer ese traslado, hasta ahora no me han respondido”, aseguró López Zuleta para el medio mencionado.

Según López, la cárcel del Bosque se ha vuelto muy apetecida por los criminales. En el caso de Kiko Gómez su traslado sería “porque supuestamente él era funcionario público pero sus delitos no tienen nada que ver con la función pública, porque mandar a asesinar no tiene nada que ver con haber sido gobernador o alcalde, cuando mandó a matar a mi papá era alcalde”, relató.

Diana López reclama por traslado de Kiko Gómez a cárcel de Barranquilla. Twitter @dianalzuleta

Para finalizar, López aseguró para Caracol Radio que Juan Francisco Kiko Gómez Cerchar tiene que ver todavía con la organización criminal de Marquitos Figueroa. A pesar de que se han logrado las capturas de cabecillas, el sicariato y el narcotráfico continúan en La Guajira, y en toda la costa Norte.

A través de sus redes sociales, López se pronunció:

“Atención: ‘Kiko’ Gómez, asesino de mi papá (condenado a una pena de 55 años), fue trasladado desde La Picota a la cárcel El Bosque de Barranquilla bajo supuestas excusas médicas de su defensa (mismas con las que antes había intentado en vano que le dieran reclusión domiciliaria)”, publicó en su cuenta de Twitter.

Además, agregó que, “cabe destacar que a ninguna de las partes, y en especial a las víctimas, se nos informó de este traslado. Sabía de esta situación irregular desde hace días y el Inpec me lo acaba de confirmar”.

