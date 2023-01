Margarita Cabello respaldó la decisión de la Fiscalía y aseguró que: “la paz no puede estar por encima de la constitución”

En total fueron 16 los solicitudes de levantamiento de órdenes de captura que realizó el presidente Petro. Foto: Procuraduría General de la Nación

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, respaldó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y los Pachencas, solicitadas por el Gobierno nacional.

“La Fuerza Pública tiene el deber de actuar y hacer efectivas las órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo y los Pachencas”, aseguró la funcionaria el martes 17 de enero.

Este pedido de suspender las órdenes de captura las hizo el presidente Gustavo Petro en el marco de su programa de paz total. Sin embargo, para la jefe del Ministerio Público, las autoridades no pueden ignorar el deber constitucional que tienen de hacer efectivas las órdenes de captura, por lo que aseguró que no está de acuerdo con esta disposición que promueve el Gobierno.

“Esto es un tema de separación de poderes en una democracia como la colombiana, sometida al imperio de la Constitución y de la ley”, dijo Cabello.

Para la procuradora Cabello la paz no puede estar por encima de la Constitución: “Hoy debo decir que estoy de acuerdo con la postura del fiscal General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo solicitada por el gobierno por cuando, cómo él lo dijo, no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ellos”.

En total fueron 16 los solicitudes de levantamiento de órdenes de captura que realizó el presidente Petro. Entre ellos habría personas que están siendo procesadas por delitos como homicidio de líderes sociales o narcotráfico.

Este no sería el primer desacuerdo entre la Procuraduría General y el Gobierno nacional, respecto a la paz total. Otro de los inconformismos del órgano de control se basó en las liberaciones de los jóvenes capturados en el marco del paro nacional de 2021 y que fueron nombrados como voceros de paz.

Esta es la lista de cabecillas del Clan del Golfo solicitados por el Gobierno nacional:

Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, conocido como ‘Javier’ o ‘Chiquito Malo’

José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’

Alexander Celis Durango, conocido como ‘Bayron’

Jorge Emilson Córdoba Quinto, conocido como ‘Negro Perea’

José Miguel Demoya Hernández, conocido como ‘Chirimoya’

Orlando Ostén Blanco

Luis Armando Pérez Castañeda

Alex Sierra Moncada

Cabecillas grupo paramilitar Los Pachenca:

Fredy Castillo Carrillo

Carmen Evelio Castillo Carrillo

José Luis Pérez Villanueva

Norberto Quiroga Poveda

John Rafael Salazar Salcedo

Cesar Gustavo Becerra Gómez

Eduar Castaño Morales

Santiago Rafael Pertuz Caballero

En su decisión de negar la solicitud realizada por el Gobierno nacional de suspender las órdenes de captura contra varios exjefes paramilitares, el ente investigador, en un documento de siete páginas firmado por parte de la vicefiscal general Martha Mancera y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, señaló que este tipo de organizaciones no cuentan con un estatus político.

Así mismo, le recordó al ejecutivo que la vía que tiene para adelantar eventuales negociaciones con este tipo de grupos armados organizados es la del sometimiento a la justicia, “porque esa es la regla general y el reconocimiento de estatus político es excepcional”.

“El que un fiscal general de la Nación pueda suspender medidas penales tomadas por jueces de la República es una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial”, indicó la vicefiscal Mancera en su comunicado.

