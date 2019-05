El diputado K no estará en la presentación del libro "Sinceramente" de Cristina Kirchner en la Feria en La Rural. Ayer mismo viajó desde México a Washington donde mantendrá una serie de reuniones en la Cámara de Comercio de Estados Unidos; con las autoridades del "Caucus Progresista" del Congreso de Estados Unidos y con los representantes de WOLA (Advocacy for Human Rights in the Americas), entre otras activiades programadas.