Uno de los que se mostró más molesto fue Sergio Abrevaya, presidente del partido de Stolbizer en Capital. "El GEN no se pejotiza. No hay progresismo con Pichetto y Menéndez. La alianza es con el Frente Renovador, no con el PJ de la vieja política", saltó quien encabezó la lista de la alianza 1País en Capital en nombre de esa sociedad para la Legislatura porteña. Y agregó que estas figuras "son un límite" para continuar.