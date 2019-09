También impacta la fiebre africana que afecta a la producción porcina en China, ya que podría forzar el sacrificio de unas 200 millones de cabezas.

No obstante, el especialista evaluó que la demanda de proteínas animales por parte de la población seguiría siendo la misma, por lo que el precio de la oleaginosa no se vería tan afectado por ese motivo. "No va caer la demanda de carne, que necesita de soja y maíz para ser producida. Están matando cerdos, pero no chinos. Ahí sí me preocuparía", ironizó y recordó que en China hay unos 300 millones de habitantes de alto poder adquisitivo, que ya se acostumbraron al hábito del consumo de carnes y no volverán atrás en sus gustos.