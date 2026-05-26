Volante duro: las posibles razones detrás de una falla en la dirección del auto

El sistema de dirección asistida en automóviles modernos reduce el esfuerzo necesario para girar el volante y mejora la seguridad en la conducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los automóviles actuales, el sistema de dirección asistida permite que el conductor gire el volante con poco esfuerzo, lo que agiliza las maniobras y aumenta la seguridad. Sin embargo, con el uso y el paso del tiempo, es posible que aparezcan dificultades como un volante duro o la necesidad de ejercer más fuerza de lo habitual al girar.

Tales problemas suelen deberse al desgaste de componentes, falta de mantenimiento o fallos en el alineamiento, la bomba de dirección u otros componentes; así se explica en la guía de averías del Real Automóvil Club de España (RACE).

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La dirección asistida funciona amplificando la fuerza que el conductor aplica al volante a través de un sistema hidráulico o eléctrico. Cuando alguno de sus componentes falla —ya sea por nivel bajo de líquido, fugas, correas flojas o problemas internos—, la maniobrabilidad del vehículo se ve afectada y el riesgo en la conducción aumenta. Es clave identificar la causa específica de la rigidez en el volante para evitar complicaciones mayores y garantizar el control del automóvil.

La verificación regular del nivel de líquido de la dirección asistida ayuda a prevenir complicaciones y costosas reparaciones en el sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificación del nivel de líquido de la dirección asistida

El primer paso para diagnosticar dificultades en la dirección es comprobar el nivel de líquido de la dirección asistida. Si el depósito no está lleno, el volante se vuelve difícil de girar y se requiere mayor esfuerzo para maniobrar.

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Para revisarlo, basta con desenroscar el tapón de la bomba de dirección y observar el nivel indicado; si está bajo, se recomienda rellenar con líquido específico adquirido en una tienda automotriz.

Si es necesario añadir líquido con frecuencia, puede tratarse de una fuga en el sistema. Un nivel inadecuado de líquido no solo dificulta la conducción, sino que, además, puede causar daños adicionales a la bomba y otros componentes. Mantener el depósito en el nivel correcto es fundamental para evitar reparaciones costosas y mantener la asistencia óptima en el manejo.

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Inspeccionar visualmente las mangueras, líneas y sellos es esencial para detectar y reparar a tiempo fugas en la dirección asistida de vehículos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspección de fugas en el sistema de dirección asistida

El siguiente aspecto a revisar son las posibles fugas en el sistema. Se recomienda inspeccionar visualmente las mangueras y líneas que rodean la bomba de dirección, buscando rastros de líquido o humedad.

Para una revisión más exhaustiva, es conveniente levantar el vehículo con un gato y examinar los sellos de la cremallera y el piñón, ya que en los modelos antiguos puede ser necesario observar la unidad de bolas recirculantes.

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Las fugas suelen causar una disminución progresiva del líquido, lo que reduce la eficacia del sistema y aumenta el desgaste de sus piezas. Si se detectan pérdidas, es vital repararlas de inmediato para evitar daños mayores. Una fuga no atendida puede derivar en fallos graves de la dirección, comprometiendo la seguridad del conductor y los pasajeros.

La correa de transmisión o serpentina tiene una vida útil promedio entre 95.000 y 160.000 kilómetros y requiere revisión periódica para un funcionamiento seguro del vehículo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisión de correas sueltas en el sistema de dirección asistida

Otro síntoma frecuente de problemas en la dirección asistida es el ruido fuerte o chirriante al girar el volante, lo que suele indicar una correa floja.

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Para comprobarlo, se debe pedir a alguien que encienda el motor y gire el volante mientras se escucha con atención la zona de la bomba. Un sonido agudo sugiere que la correa de dirección asistida necesita ajuste o reemplazo.

La correa de transmisión, también conocida como correa serpentina, acciona la bomba de dirección y otros sistemas esenciales del vehículo. Su vida útil ronda entre 95.000 y 160.000 kilómetros, según Firestone. Si la correa está dañada o floja, puede afectar el funcionamiento de la dirección y de otros componentes, por lo que su revisión y mantenimiento son imprescindibles.

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Consultando a un mecánico especializado se asegura una evaluación profesional del sistema de dirección asistida y la prevención de daños mayores en el automóvil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo acudir a un mecánico

Si tras realizar estas comprobaciones no se logra identificar la causa del problema, lo más adecuado es consultar a un mecánico especializado, según especialistas consultados.

Un profesional cuenta con las herramientas y la experiencia necesarias para elevar el vehículo y examinar con detalle el sistema de dirección desde abajo, así como para detectar fallos internos no visibles en una revisión básica.

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El mecánico puede inspeccionar componentes internos de la columna o la cremallera de dirección, que requieren conocimientos y equipamiento específicos. Acudir a un experto garantiza una evaluación completa, previniendo daños mayores y asegurando que el sistema de dirección funcione correctamente en todo momento.