El volante ha pasado de ser un simple mecanismo de dirección a consolidarse como uno de los elementos tecnológicos y ergonómicos más avanzados en el interior de un coche moderno. Su evolución ha supuesto mejoras evidentes, no solo en términos de funcionalidad y control, sino también en materia de seguridad, comodidad y limpieza. Por ello, y según la información disponible en la página web de RMotion, la selección de materiales, la integración de funciones avanzadas y los distintos diseños responden a finalidades muy concretas dentro de cada gama de vehículos. Pero, ¿cuáles son?

Para mantener la superficie del volante en condiciones óptimas, resulta esencial identificar correctamente el material de fabricación antes de aplicar cualquier método de limpieza. Tal y como detalla la página web de Detailer Lab, los productos profesionales de limpieza varían en función de si el volante es de plástico o cuero.

Por ejemplo, los limpiadores multiusos actúan sobre plásticos y componentes similares, mientras que para el tratamiento del cuero y de materiales delicados se recomiendan acondicionadores e hidratantes específicos. Este procedimiento previene la acumulación de grasa, sudor y bacterias, factores que pueden restar adherencia y convertir al volante en un foco de suciedad, según explican desde el propio portal. La aplicación de estos pasos garantiza tanto la eficacia como la seguridad en la limpieza.

Cómo funciona un volante: la tecnología tras el cambio de dirección

El funcionamiento de un volante consiste en transformar el movimiento rotatorio del conductor en un cambio de dirección de las ruedas delanteras. Este proceso se lleva a cabo mediante una columna que conecta con la caja de dirección. En los modelos actuales, dicho mecanismo puede incorporar sistemas de asistencia hidráulica o eléctrica, elevando la precisión y facilitando el giro. Además, ciertos sensores y actuadores introducen capacidades añadidas como el control de crucero adaptativo o la asistencia en carril, elementos que contribuyen a una experiencia de conducción más segura.

Los avances en el diseño y en la integración de materiales han permitido optimizar tanto la durabilidad como la estética de este componente. En función de la gama del vehículo, un volante puede estar fabricado en plástico, poliuretano, cuero, madera, aluminio o fibra de carbono, en combinaciones elegidas para mejorar la robustez, la ligereza y el confort. Según recoge la página de RMotion en su bloque temático sobre materiales, los modelos deportivos y de alta gama tienden a emplear materiales premium como cuero fino, madera noble o fibra de carbono, mientras que los convencionales optan por soluciones más económicas y resistentes como el plástico y el poliuretano.

Qué materiales y funciones distinguen los volantes modernos

El marco tecnológico de los coches más actuales ha convertido al volante multifuncional en un estándar en vehículos tanto de gama media como alta. Como reseña la página web de RMotion, estos dispositivos permiten gestionar desde el propio volante el sistema de audio, navegación, teléfono y diversas ayudas a la conducción. La distribución de botones, controles táctiles y sistemas de retroiluminación responde a la doble exigencia de confort y seguridad, permitiendo al conductor activar funciones pertinentes sin apartar la vista de la carretera.

El diseño ergonómico juega un papel decisivo. Los volantes correctamente adaptados reducen la fatiga en desplazamientos largos al ajustarse a la forma de las manos y permiten mantener un agarre firme en todo momento. Además, la mayoría de modelos recientes incluyen áreas específicas para ubicar airbags y sistemas de protección adicional frente a colisiones.

En el caso de los volantes deportivos, la diferencia radica tanto en las dimensiones del componente, que suelen ser más compactas para facilitar giros rápidos, como en la elección de materiales: la fibra de carbono y el aluminio predominan, aligerando el peso y mejorando la capacidad de respuesta. Por contraste, los volantes estándar se diseñan pensando en la comodidad y, además del cuero, usualmente integran botones multifunción para el manejo del sistema multimedia y de navegación, priorizando la facilidad de uso frente al rendimiento puro.

La cifra que cambia la percepción del mantenimiento y la limpieza

La limpieza del volante según el material es un aspecto no siempre atendido y que, de descuidarse, puede tener consecuencias directas sobre la higiene y el tacto del componente. De acuerdo con la guía publicada por la página web de Detailer Lab, la suciedad, grasa y bacterias se acumulan progresivamente por el contacto diario de las manos, incluso aunque no se perciba a simple vista.

El proceso recomendado se articula en cuatro pasos fundamentales: ablandar la suciedad, desengrasar la superficie con toalla de microfibra y producto específico, repetir allí donde sea necesario y finalizar acondicionando la superficie con un producto apto para el material concreto.

El uso de productos no diseñados específicamente para el material del volante contribuye, explican desde Detailer Lab, al deterioro del componente a medio plazo. El mantenimiento adecuado no solo realza el brillo y la suavidad inicial del volante, sino que ayuda a prolongar su vida útil, al tiempo que minimiza la presencia de agentes nocivos. La adopción de procesos y productos adaptados a cada tipo de superficie —ya sea plástica, de cuero, tela o Alcántara— asegura resultados eficaces sin provocar daños ni dejar residuos pegajosos.

La información referente a los distintos servicios posventa, recogida por la página web de RMotion, alude a opciones específicas como la inspección previa a la ITV para vehículos con cuatro años o más, la disponibilidad de coche de sustitución —sin coste, pero con un seguro a todo riesgo valorado en ocho euros más IVA— o la recogida y entrega a domicilio sin cargos añadidos. Estas soluciones, vinculadas al tiempo de mantenimiento, buscan evitar que el conductor interrumpa su rutina diaria y complementan la oferta de revisión y cuidado del volante y del vehículo en general.