El primer producto eléctrico de Jeep ganó el premio al Auto del Año 2023

El Jeep Avenger es el primer auto completamente eléctrico de la marca de las siete barras

57 periodistas representando a 22 países europeos, han consagrado en el Salón de Bruselas al Jeep Avenger como el Auto del Año 2023, en una votación que lo mostró como claro dominador del puntaje, sobre sus dos seguidores, el VW ID.Buzz y el Nissan Ariya, dos vehículos de mayor porte que el vencedor.

La votación se fue develando el pasado viernes país por país, lo que permitió conocer la distinta mirada que sobre algunos automóviles se tiene en determinados territorios, pero también, una gran cuota de nacionalismo.

Cada periodista tenía 25 puntos para distribuir entre los 7 modelos que llegaron a la final de este premio, nómina que se obtuvo luego de un proceso de eliminación en los meses previos, que arrancó con 27 modelos. Cada votante asignó el puntaje de acuerdo a su propio criterio, aunque con la única condición de no poder otorgar más de 10 puntos a un mismo automóvil.

En el Salón de Bruselas, los 8 modelos nominados listos para enfrentar la votación

Así, aunque algunos modelos no hubieran logrado el máximo puntaje en determinado país, eso no significa que no tengan una buena cantidad de puntos, y esto se pudo comprobar con uno de los tres autos más elegidos en el cómputo final.

En Austria había dos periodistas para ejercer su elección, y ambos le dieron el mayor puntaje al Jeep Avenger. En Bélgica, también sobre dos votantes, 1 eligió al Renault Austral y el otro al KIA Niro. En República Checa, el único profesional admitido para elegir, puso más puntos sobre el KIA también, mientras que los dos periodistas de Dinamarca y Finlandia, le asignaron más votos al VW ID BUZZ.

Al ser develados por orden alfabético, el primer país con 6 electores por el volumen de ventas dentro de Europa es Francia, donde 4 votaron con mejor puntaje al Renault Austral, 1 al VW ID BUZZ, y 1 eligió dar más puntaje al Jeep Avenger. Alemania, que también tiene 6 votantes, el producto local, el VW ID BUZZ fue el de mejor puntuación en cuatro casos, y el Jeep en dos.

Los 8 autos que representaban a 7 modelos, ya que el Toyota y el Subaru competían juntos por tratarse del mismo vehículo con distinta marca

Grecia con un voto y Hungría con dos, le dieron tres mejores puntajes al Jeep, y el único periodista de Irlanda eligió al VW ID BUZZ, pero en Italia, nuevamente con seis electores, el Avenger arrasó con 5 mayores puntajes, mientras que el restante decidió que el KIA Niro era el que mayores cualidades tenía para destacar.

En Luxemburgo el único periodista que votaba eligió premiar especialmente al ID BUZZ, en Países Bajos, uno eligió al KIA y el otro al Jeep, en Noruega ganó el VW, en Polonia uno votó mejor al Jeep y el otro al VW, en Portugal 1 fue por el KIA y el otro le dio el mayor puntaje por primera vez hasta ese momento de la elección al Nissan Ariya, mientras que en Eslovenia también prevaleció el Jeep.

En España, el único país con 5 electores posibles, 2 eligieron el Peugeot 408, también por primera vez el más votado por alguien, mientras que los otros tres prefirieron repartirse 1 con KIA, 1 con Renault y 1 con Nissan. En Suecia arrasó el VW ID BUZZ, con tres profesionales que votaron a la nueva combi eléctrica como el auto mejor puntuado, mientras que en Suiza se repartieron los tres periodistas uno por el KIA, otro por el Jeep y el tercero por el Toyota bZ4X y el Subaru Solterra, que como es sabido, es el mismo auto con pequeñas diferencias estéticas de acuerdo a la marca.

En Alemania y los países escandinavos, el VW ID.BUZZ fue el auto con mejores puntuaciones. Quedó segundo en los cómputos finales

Finalmente, Nissan obtuvo el mayor puntaje del único periodista de Turquía, en tanto los seis votos finales fueron los del Reino Unido, donde dos periodistas puntuaron mejor al IZ BUZZ, mientras que cuatro prefirieron darle 10 puntos, los máximos permitidos por auto, al Jeep Avenger, lo que terminó por consagrarlo definitivamente como el Auto del Año 2023 con un total de 328 puntos.

El segundo puesto quedó para el WV ID BUZZ con 241 unidades, mientras que el tercero, fue el Nissan Ariya con 211, apenas con una mínima ventaja sobre el KIA Niro, que consiguió 200 puntos. En esta diferenciación, si bien el producto coreano había sido elegido más veces como el de mayor puntuación que el japonés, el promedio de unidades sumadas con terceros y cuartos puestos del Ariya, terminó desbalanceando a su favor. El Renault Austral quedó quinto con 163, el Peugeot 408 sumó 149, y los Toyota bZ4X y Subaru Solterra quedaron en séptimo lugar con 133 puntos en total.

El SUV Nissan Ariya fue el tercer modelo con más votos. Al igual que los dos primeros y el cuarto, todos son vehículos completamente eléctricos

Así, el primer producto 100% eléctrico de Jeep, pensado y desarrollado completamente en Europa, ya que se diseñó en Italia y se fabrica en Polonia, se impuso a otros productos completamente distintos como la combi Volkswagen moderna, y también eléctrica completamente, y el SUV de Nissan, que tiene una filosofía más global, ya que su gran fuerte se estima que será el mercado norteamericano.

Los cuatro primeros vehículos son eléctricos, el quinto y sexto son híbridos enchufables, y los japoneses que cerraron la tabla también son 100% eléctricos, lo que va marcando lentamente una tendencia a elegir a los autos sustentables como los galardonados por la prensa especializada de Europa.

